سياسة
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إثيوبيا تطالب بتوضيح أمريكي حول قطع مساعدات بسبب سد النهضة
قلق إثيوبي على إثر أنباء تشير إلى قطع مساعدات أمريكية تصل إلى 130 مليون دولار، بسبب نزاعها مع مصر والسودان حول سد النهضة، وأشار السفير الإثيوبي في أمريكا إلى أنه سمع عن قطع المساعدات ويتوقع توضيحاً من الولايات المتحدة.
إثيوبيا تطالب بتوضيح أمريكي حول قطع مساعدات بسبب سد النهضة
إثيوبيا تطالب بتوضيح أمريكي حول قطع مساعدات بسبب سد النهضة / AP
31 أغسطس 2020

قال دبلوماسي إثيوبي إن بلاده طلبت من الولايات المتحدة توضيحاً بشأن أنباء عن موافقة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على قطع ما يصل إلى 130 مليون دولار من المساعدات إلى إثيوبيا، بسبب نزاعها مع مصر والسودان حول سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق.

وصرح فيتسوم أريغا سفير إثيوبيا لدى الولايات المتحدة على تويتر اليوم الاثنين، بأنه سمع أن قطع المساعدات مرتبط بسد النهضة الإثيوبي العظيم، وأنه يتوقع توضيحاً من الولايات المتحدة لاحقاً اليوم.

وأضاف أن بلاده عازمة على استكمال السد، قائلاً: "سنخرج إثيوبيا من الظلام".

ونقلت فورين بوليسي مساء الخميس، أنباء قطع المساعدات، ما أثار غضباً بين البعض في إثيوبيا، الحليف الأمني الإقليمي للولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إنه لا توجد إعلانات بشأن المساعدة الأمريكية "حالياً".

تسبب أكبر مشروع هيدروكهربائي في إفريقيا بتوترات بالغة مع مصر، التي وصفته بأنه تهديد وجودي وتقلق من أن يقلل حصتها من مياه النيل.

وتقول إثيوبيا إن السد الذي يتكلف 4.6 مليار دولار سيكون محرك التنمية الذي ينتشل ملايين الناس من الفقر.

أما السودان، في المنتصف، فيقلق من آثار السد على سدوده، على الرغم من تأكيده استفادته من الكهرباء الرخيصة التي سيتيحها السد.

إذ فشلت سنوات من المحادثات بين الدول في التوصل إلى اتفاق. تتضمن القضايا المحورية العالقة كيفية التعامل مع المياه المفرج عنها من السد خلال الجفاف الذي قد يستغرق سنوات، وكيفية حل النزاعات المستقبلية.

كان البابا فرانسيس قد حث مصر وإثيوبيا والسودان مؤخراً على الاستمرار في المحادثات وسط مخاوف إقليمية من أن يؤدي النزاع إلى صراع عسكري.

وفي بداية العام الجاري، حاولت الولايات المتحدة التوسط في المناقشات، لكن إثيوبيا انسحبت وسط اتهامات بأن واشنطن تنحاز لمصر.

والآن، تبلغ الدول الـ3 الاتحاد الإفريقي الذي يقود المفاوضات بأي تقدم تحرزه.

وامتلأ خزان السد الذي يتسع لنحو 74 مليار متر مكعب من الماء لأول مرة في يوليو/تموز الماضي، وهو ما احتفلت به إثيوبيا وأرجعته للأمطار الغزيرة.

وكانت إثيوبيا قالت إنها ستملأ السد سواء باتفاق أو من دونه مع مصر والسودان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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