كلّف الرئيس ميشال عون سفير لبنان لدى برلين مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة، بعد أن نال تأييد 90 نائباً خلال الاستشارات النيابية التي أجراها الثلاثاء الماضي.

وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أن عون استدعى أديب لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، تزامناً مع وصول الرئيس المكلّف إلى القصر الرئاسي وفق مشاهد حية بثتها وسائل إعلام محلية.

وبدا واضحاً أن توافقاً حصل خلال الساعات الماضية بين أبرز القوى السياسية لتسمية أديب.

وصرح أديب عقب تكليفه بتشكيل الحكومة قائلاً: " لا وقت للكلام بل للعمل بتعاون الجميع من أجل تعافي الوطن".

"نسعى لتشكيل حكومة لبنانية من أصحاب الكفاءة والاختصاص لإجراء إصلاحات سريعة". - مصطفى أديب - رئيس الوزراء اللبناني المكلف

وكان من المنتظر تكليف مصطفى أديب سفير لبنان لدى ألمانيا رئيساً للوزراء الاثنين، قبيل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سيضغط من أجل تنفيذ إصلاحات طال انتظارها لإخراج البلاد من أزمة كبيرة.

وبرز اسم أديب لمنصب رئيس الوزراء بعد أن رشحه رؤساء وزراء سابقون من بينهم سعد الحريري الذي يقود أكبر حزب سياسي سني.

وينبغي أن يكون رئيس الوزراء من الطائفة السنية وفقاً لنظام التقاسم الطائفي في البلاد.

وأديب الذي كان سفيراً للبنان في برلين منذ عام 2013، وعمل أيضاً مستشاراً لرئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، من المقرر أن يحصل على تأييد أغلبية النواب.

وكان تيار المستقبل بزعامة الحريري وحزب الله المدعوم من إيران والحزب التقدمي الاشتراكي بقيادة السياسي الدرزي وليد جنبلاط، من بين أوائل من رشحوا أديب في المشاورات الرسمية التي استضافها الرئيس ميشال عون اليوم الاثنين.