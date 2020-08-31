سياسة
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توقيع اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وحركات مسلحة
وقعت الحكومة السودانية وقادة الجبهة الثورية التي تنضوي تحت لوائها عدة حركات ثورية اتفاق سلام في جوبا عاصمة جنوب السودان.
توقيع اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وحركات مسلحة
توقيع الاتفاق جرى في جوبا عاصمة جنوب السودان / وكالة السودان للأنباء
31 أغسطس 2020

أعلن السودان، الاثنين، التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سلام بين الحكومة وحركات مسلحة في جوبا عاصمة جنوب السودان.

ونقل التلفزيون الرسمي بالسودان بثاً مباشراً لمراسم توقيع حكومة الخرطوم وقادة الجبهة الثورية (حركات مسلحة) بالأحرف الأولى على اتفاق السلام.

وجرت مراسم التوقيع في جوبا، بحضور رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إضافة إلى مسؤولين بارزين بالسودان.

والخميس أعلنت وساطة مفاوضات سلام السودان تأجيل توقيع اتفاق سلام بين حكومة الخرطوم والجبهة الثورية الذي كان مقرراً الجمعة إلى اليوم الاثنين.

وتركز وساطة مفاوضات سلام السودان في جوبا على 5 مسارات، هي: مسار إقليم دارفور (غرب)، ومسار ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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