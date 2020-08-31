سياسة
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قيادي بالمجلس الانتقالي: السعودية تعرقل تنفيذ اتفاق الرياض باليمن
اتهامات متتالية للسعودية بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض في اليمن، والعقيد رامي الصميدي القيادي بالمجلس الانتقالي الجنوبي يتهم السعودية بمنع عودة قيادات جنوبية إلى عدن، وهو ما يعتبر مخالفاً لاتفاق الرياض الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
قيادي بالمجلس الانتقالي: السعودية تعرقل تنفيذ اتفاق الرياض باليمن
قيادي بالمجلس الانتقالي: السعودية تعرقل اتفاق الرياض باليمن / AP
31 أغسطس 2020

اتهم قيادي أمني بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن، الاثنين، السعودية بعرقلة تنفيذ "اتفاق الرياض" في بلاده.

جاء ذلك في تصريح إعلامي للعقيد رامي الصميدي، قائد كتيبة الأمن في محافظة عدن، الموالية للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً.

وقال الصميدي: إن "منع السعودية عودة قيادات جنوبية إلى عدن هو عرقلة لتنفيذ اتفاق الرياض (الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2019)".

"المدير السابق لأمن محافظة عدن اللواء شلال شائع المتواجد حالياً في أبو ظبي، أراد العودة إلى عدن لتسليم الإدارة إلى المدير المعين حديثاً العميد أحمد الحامدي، لكن السعودية رفضت عودته".

- العقيد رامي الصميدي - قائد كتيبة الأمن في محافظة عدن

وأنذر الصميدي قيادات التحالف العربي الذي تقوده السعودية بالوقوف ضد أي إجراءات لمنع تنقل القيادات اليمنية الجنوبية مستقبلاً، محذراً ممَّا أسماه بـ"مخطط يستهدف القوات الجنوبية باليمن".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من التحالف العربي، كما لم يصدر الأخير أية إفادات رسمية رداً على اتهامات الصميدي حتى الآن.

وشهدت عدن، مطلع أغسطس/آب 2019، قتالاً شرساً بين القوات الحكومية ومسلحي المجلس الانتقالي، انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثانٍ عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبو ظبي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019 تسلمت السعودية الملف الأمني في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، إذ سحبت الإمارات أسلحتها ومعداتها العسكرية من مقر التحالف بمدينة البريقة، عقب اتفاق على تولي المملكة الملف الأمني والعسكري في عدن.

وفي 28 يوليو/تموز الماضي أعلن التحالف آلية لتسريع تنفيذ "اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، لمعالجة الأوضاع في الجنوب.

ومنذ عام 2015 يدعم التحالف العسكري بقيادة الجارة السعودية القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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