سياسة
3 دقيقة قراءة
أوّل رحلة علنية.. طائرة إسرائيلية تصل إلى أبو ظبي عبر أجواء السعودية
وصلت إلى مطار أبو ظبي أوّل طائرة إسرائيلية تنطلق في رحلة علنية بين الإمارات وإسرائيل، وعلى متنها وفدان أمريكي وإسرائيلي رفيعا المستوى، وكان في استقبالها عدد من المسؤولين الإماراتيين على رأسهم الوزير أنور قرقاش.
أوّل رحلة علنية.. طائرة إسرائيلية تصل إلى أبو ظبي عبر أجواء السعودية
الطائرة وصلت إلى أبو ظبي مروراً بالأجواء السعودية
31 أغسطس 2020

هبطت في مطار أبو ظبي طائرة تابعة لشركة العال الإسرائيلية كانت قد انطلقت من مطار بن غوريون في تل أبيب، في أوّل رحلة جويّة علنية ومباشرة بين إسرائيل والإمارات، وعلى متنها وفدان أمريكي وإسرائيلي، وقد مرّت من أجواء السعودية.

وذكرت وكالة رويترز أن وفداً إماراتياً رفيعاً كان في استقبال الوفدين على رأسه الوزير أنور قرقاش.

وتوجه كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على متن الطائرة إلى الإمارات، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يؤسس لعلاقات مفتوحة بين الدولة الخليجية وإسرائيل.

وقد كُتبت لهذه المناسبة كلمة "السلام" بالإنجليزية والعبرية والعربية أعلى نوافذ قمرة قيادة طائرة شركة العال الإسرائيلية من طراز بوينج 737.

وقال نتنياهو على تويتر: "هكذا يبدو السلام من أجل السلام"، مشيداً بما أسماها رحلة تاريخية وواصفاً اتفاقاً لتطبيع العلاقات مع دولة عربية لا ينطوي على تسليم أرض احتلتها إسرائيل في حرب 1967.

وجرى الإعلان عن اتفاق "التطبيع" في 13 أغسطس/آب، وهو أول تسوية من نوعها بين دولة عربية وإسرائيل منذ أكثر من 20 عاماً.

ويرأس الوفد الأمريكي كبير مستشاري ترمب وصهره جاريد كوشنر ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين.

ويقود الفريق الإسرائيلي مئير بن شبات، نظير أوبراين، وسيبحث المسؤولون التعاون الثنائي في مجالات مثل التجارة والسياحة، ومن المقرر أن يزور مبعوثو الدفاع الإسرائيليون الإمارات بشكل منفصل.

ويأمل المسؤولون الإسرائيليون أن تخرج الزيارة التي تستغرق يومين بموعد حفل توقيع في واشنطن، ربما في وقت مبكر من سبتمبر/أيلول، بين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال كوشنر في القدس، أمس الأحد، إن الاتفاق "خطوة عملاقة إلى الأمام". وتحاول إدارة ترمب إقناع الدول العربية الأخرى بالتواصل مع إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us