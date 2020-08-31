سياسة
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توقيف ضابط فرنسي في حلف "الناتو" بتهمة التجسس لروسيا
أوقفت السلطات الفرنسية ضابطاً يعمل في قاعدة لحلف الناتو بتهمة تزويد قوة أجنبية ببيانات، وجمع معلومات من شأنها المخاطرة بمصلحة الوطن، ويتهم الضابط الفرنسي بالتجسس لمصلحة روسيا.
توقيف ضابط فرنسي في حلف "الناتو" بتهمة التجسس لروسيا
فرنسا تقول إن الضابط تم توقيفه بتهمة تزويد قوة أجنبية ببيانات، وجمع معلومات من شأنها المخاطرة بمصلحة الوطن / Getty Images
31 أغسطس 2020

أعلنت باريس توقيف ضابط فرنسي يعمل في قاعدة لحلف شمال الأطلسي "ناتو" بمدينة نابولي الإيطالية، بتهمة التجسس لمصلحة روسيا.

وذكرت إذاعة "أوروبا 1" أن الضابط الذي لم يُعلَن عن اسمه، تم توقيفه في فرنسا يوم 21 أغسطس/آب الجاري، من قبل المديرية العامة للأمن الداخلي، وهو يستعد للعودة إلى مكان عمله في إيطاليا.

وأوضحت الإذاعة المذكورة في خبرها، أن الضابط الخمسيني تم توقيفه بتهمة "تزويد قوة أجنبية ببيانات، وجمع معلومات من شأنها المخاطرة بمصلحة الوطن."

من جهتها أفادت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، لإذاعة "أوروبا-1"، أن سلطات بلادها اتخذت كل الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البيانات الخاصة بالدولة الفرنسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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