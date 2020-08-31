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أردوغان: سنبدأ أولى تجاربنا الفضائية لمحرك صاروخ يعمل بالوقود السائل، وتركيا تقول رداً على ماكرون إنه قد جاء الوقت ليواجه حقيقته وسيجد منّا موقفاً حازماً.

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أردوغان : سنبدأ أولى تجاربنا الفضائية لمحرك صاروخ يعمل بالوقود السائل

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، أن بلاده ستبدأ أولى تجاربها الفضائية لمحرك صاروخ يعمل بالوقود السائل. وذلك في كلمة له خلال مراسم افتتاح مركز "روكيتسان" لأنظمة إطلاق الأقمار الصناعية وأبحاث التكنولوجيا المتقدمة في أنقرة. [TRTعربي]

وقال أردوغان: "أود أن أزف لكم بشرى بأننا سنبدأ أولى تجارب الفضاء لتقنية محرك صاروخ يعمل بالوقود السائل جرى تطويره محلياً"، وأردف: "نجح نظام صاروخي موجه بالليزر عيار 230 ملم في إصابة هدف حددته الطائرة المسيرة "بيرقدار" المسلحة، هذا التطور الجديد سيضيف بالتأكيد قوة إلى قوة جنودنا في الجبهات". [TRTعربي]

تركيا رداً على ماكرون: جاء الوقت ليواجه حقيقته وسيجد منّا موقفاً حازماً

قالت الخارجية التركية رداً على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إنه "جاء الوقت لمن يرون أنفسهم في مرآه ضخمة أن يواجهوا الحقيقة". [TRTعربي]

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي تعليقاً على أنباء إرسال اليونان جنوداً إلى جزيرة ميس، إن تركيا لن تسمح لليونان بتحقيق هدفها في الاستفزاز المتمثل بإرسال جنود إلى جزيرة تقع قبالة السواحل التركية مباشرة. [TRTعربي]