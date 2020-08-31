سياسة
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تركيا: الاستفزازات اليونانية قبالة سواحلنا لن تحقق أهدافها
قال المتحدث باسم الخارجية التركية إن اليونان ستكون الخاسر إذا استمرت في زيادة التوتر بالمنطقة، مشيراً إلى أن بلاده مصممة حتى النهاية على الدفاع عن حقوقها ومصالحها النابعة من القانون الدولي.
تركيا: الاستفزازات اليونانية قبالة سواحلنا لن تحقق أهدافها
متحدث الخارجية التركية يقول إن بلاده "مصممة حتى النهاية على الدفاع عن حقوقها ومصالحها " / AA
31 أغسطس 2020

أكدت تركيا أنها لن تسمح لليونان بتحقيق هدفها في الاستفزاز المتمثل بإرسال جنود إلى جزيرة تقع قبالة السواحل التركية مباشرة.

جاء ذلك في بيان صدر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي تعليقاً على أنباء إرسال اليونان جنوداً إلى جزيرة ميس (كاستيلوريزو) التي تبعد أقل من كيلومترين عن السواحل التركية في البحر المتوسط.

وقال أقصوي: إن "اتفاقية باريس للسلام المبرمة عام 1947 تنص على نزع السلاح عن جزيرة ميس".

وأضاف: "إن صحت الأنباء التي تناولتها الصحافة، فهذا مؤشر جديد على تجاهل اليونان للقانون، وعلى نيتها الحقيقية في شرق المتوسط".

وأكد رفض تركيا المحاولات غير الشرعية لتغيير وضع الجزيرة المذكورة.

واستطرد: "نؤكد أننا لن نسمح لمثل هذا الاستفزاز قبالة سواحلنا مباشرة أن يحقق هدفه، ولن يعود هذا النوع من التحركات الاستفزازية بالفائدة على اليونان".

وشدد على أن "اليونان ستكون الخاسر إذا استمرت في زيادة التوتر بالمنطقة"، مضيفاً: "تركيا مصممة حتى النهاية على الدفاع عن حقوقها ومصالحها النابعة من القانون الدولي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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