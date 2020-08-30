أعلن الجيش الليبي، الأحد، تطويق مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر لمنطقة "بوهادي" في مدينة سرت الاستراتيجية شمالي البلاد.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم "غرفة عمليات سرت الجفرة" التابعة للجيش، العميد عبد الهادي دراه، نشرته فضائية "ليبيا الأحرار".

وقال العميد دراه إنه جرى رصد "دخول ثلاث عربات (صواريخ) جراد إلى منطقة بوهادي في سرت، وتطويقها بالكامل من قبل المرتزقة (الجنجويد) التابعين لمليشيا حفتر".

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي محمد قنونو، السبت، رصد أرتال مسلحة من المرتزقة وصلت من الشرق إلى مدينة هون التابعة لبلدية الجفرة، وسط البلاد، وتجمعت في ثلاث مدارس.

وأضاف أن مليشيا الجنرال الانقلابي "تجمع مئات من المرتزقة التشاديين والجنجويد في معسكر تدريب في منطقة زلة، وأنها أقامت نقاط تفتيش من شرق سرت حتى الجفرة ومنها حتى جنوب سبها".

وكان الجيش الليبي قد أعلن، الخميس، أن مليشيا حفتر خرفت اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد، مستهدفة قواته بأكثر من 12 صاروخ (غراد)، في خطوة قد تنسف العمل على التوصل إلى حل سياسي.

ويعاني البلد الغني بالنفط، صراعاً مسلحاً منذ سنوات، إذ تنازع مليشيا حفتر المدعومة من دول عربية وغربية، الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة.