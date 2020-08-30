كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، عن إجراء محادثات سرية مباشرة مع قادة عدد من الدول العربية لتطبيع العلاقات معها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في مدينة القدس.

ووصف نتنياهو، اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات بـ"التاريخي"، مردفاً "لو تركنا الأمر للفلسطينيين، لما توصلنا إلى أي اتفاقيات أبداً".

وأردف: "كل ذلك تغير مع شيئين هما خطة ترمب، والقرارات والقدرات التي تمتلكها بعض الدول العربية بدعم من الولايات المتحدة".

وتابع: "الاتفاق مع الإمارات سيعمل على تعزيز السلام بدون أي فيتو فلسطيني".

واستدرك: "حينها سيفهم الفلسطينيون، أنه لا أهمية للفيتو الذي يضعونه، وستبقى خطة ترمب هي الأهم لتعزيز السلام، ولن يغادر أي إسرائيلي منزله".

من جانبه، أفاد كوشنر خلال المؤتمر ذاته، بأنه "لم يكن متفائلاً بشأن السلام قبيل إبرام الاتفاق الإسرائيلي - الإماراتي"، وأردف قائلاً: "سنواصل تعزيز السلام بين إسرائيل والدول العربية".

ويأتي المؤتمر الصحفي لنتنياهو وكوشنر، قبل قرابة 24 ساعة من مغادرة وفد إسرائيلي برفقة مسؤولين أمريكيين إلى أبو ظبي، بهدف دفع اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والإمارات.

وفي 13 أغسطس/آب الجاري، أعلن ترمب توصل أبوظبي وتل أبيب، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وقوبل الاتفاق برفض شعبي عربي واسع، وتنديد من الفصائل والقيادة الفلسطينية، حيث اعتبرته الأخيرة "خيانة" من الإمارات لمدينة القدس والمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية.