سياسة
2 دقيقة قراءة
نتنياهو: نجري محادثات سرية مع قادة عرب بهدف تطبيع العلاقات
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في مدينة القدس، عن إجراء محادثات سرية مباشرة مع قادة عدد من الدول العربية لتطبيع العلاقات معها.
نتنياهو: نجري محادثات سرية مع قادة عرب بهدف تطبيع العلاقات
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي عن إجراء محادثات سرية مباشرة مع قادة عدد من الدول العربية لتطبيع العلاقات معها / Reuters
30 أغسطس 2020

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، عن إجراء محادثات سرية مباشرة مع قادة عدد من الدول العربية لتطبيع العلاقات معها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في مدينة القدس.

ووصف نتنياهو، اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات بـ"التاريخي"، مردفاً "لو تركنا الأمر للفلسطينيين، لما توصلنا إلى أي اتفاقيات أبداً".

وأردف: "كل ذلك تغير مع شيئين هما خطة ترمب، والقرارات والقدرات التي تمتلكها بعض الدول العربية بدعم من الولايات المتحدة".

وتابع: "الاتفاق مع الإمارات سيعمل على تعزيز السلام بدون أي فيتو فلسطيني".

واستدرك: "حينها سيفهم الفلسطينيون، أنه لا أهمية للفيتو الذي يضعونه، وستبقى خطة ترمب هي الأهم لتعزيز السلام، ولن يغادر أي إسرائيلي منزله".

من جانبه، أفاد كوشنر خلال المؤتمر ذاته، بأنه "لم يكن متفائلاً بشأن السلام قبيل إبرام الاتفاق الإسرائيلي - الإماراتي"، وأردف قائلاً: "سنواصل تعزيز السلام بين إسرائيل والدول العربية".

ويأتي المؤتمر الصحفي لنتنياهو وكوشنر، قبل قرابة 24 ساعة من مغادرة وفد إسرائيلي برفقة مسؤولين أمريكيين إلى أبو ظبي، بهدف دفع اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والإمارات.

وفي 13 أغسطس/آب الجاري، أعلن ترمب توصل أبوظبي وتل أبيب، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وقوبل الاتفاق برفض شعبي عربي واسع، وتنديد من الفصائل والقيادة الفلسطينية، حيث اعتبرته الأخيرة "خيانة" من الإمارات لمدينة القدس والمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us