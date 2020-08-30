دعا الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، الأحد، لتحرك دولي، لمحاسبة المتسبب في وفاة القيادي بجماعة الإخوان عصام العريان بمحبسه في العاصمة المصرية القاهرة.

جاء ذلك في كلمة للمرزوقي، في مؤتمر تأبين عبر الإنترنت نظمه منتدي "برلمانيون من أجل الحرية" (معارض/مصري)، بمشاركة رموز سياسية وحقوقية عربية وغربية.

وفي 13 أغسطس/آب الجاري، أعلنت وسائل إعلام مصرية، وفاة العريان (66 عاماً) إثر أزمة قلبية، فيما طالبت الإخوان ومنظمات حقوقية بتحقيق دولي في وفاته، وسط رفض للرواية شبه الرسمية.

وقال المرزوقي في كلمته إن فقدنا العريان "يوم حزين"، واصفاً إياه بأنه "بطل من أبطال معركة التحرر العربي والإنساني".

ووجه رسالة للنظام المصري، قائلاً: "لن ننسى ولن نخاف ولن يفلت أحد من العقوبة جراء ما حدث للعريان ومن قبله محمد مرسي (الرئيس المصري السابق وتوفي أثناء محاكمته)".

ودعا للتحرك دولياً لمحاسبة من تسبب في وفاة العريان وغيره بالمحافل الدولية.

بدوره، قال علي القره داغي، الأمين العام لاتحاد علماء المسلمين، في كلمته، إنه "يضم صوته لما ذكره منصف المرز وقي كواجب للدفاع عن هؤلاء (السجناء ومن مات منهم)".

وشدد على أهمية وضع خريطة طريق لأجل محاسبة من تسبب في وفاة العريان ومن أجل من بقي في السجون. وقال إن العريان "كان حكيماً ومن المجاهدين الأفذاذ".

وبكلمته القصيرة، وصف إبراهيم منير، نائب المرشد العام للإخوان، العريان بأنه "شهيد".

وأشار إلى وجود "أكثر من 60 ألف معتقل" بالسجون المصرية، في وقت عادة ما تنفي مصر فيه وجود موقوفين سياسيين لديها.

فيما أكد المعارض المصري بالخارج، أيمن نور، بكلمته أن العريان "كان رجلاً إطفائياً للأزمات التي تحدث بين القوى السياسية".

وأشار إلى أن ما تعرض له العريان "قتل وليست وفاة طبيعية ".

وقال إنه " أكثر ما سيسعد روح عصام العريان الآن هو وحدة صف المعارضة".

وتعتبر السلطات المصرية جماعة الإخوان التي ينتمي لها العريان، محظورة، بعد أشهر من الإطاحة بالرئيس السابق الراحل محمد مرسي، من سدة الحكم في يوليو/تموز 2013.

وعقب رحيل مرسي، قبل أكثر من عام، برواية رسمية تشير لتعرضه لأزمة قلبية أثناء محاكمته، طالبت الجماعة أيضاً بتحقيق دولي في وفاته، دون استجابة من النظام.

وتولى العريان عدة مناصب قيادية في الجماعة، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه عقب الإطاحة بحكم الرئيس الراحل محمد مرسي صيف 2013.

كما حكم على العريان بعدة أحكام بالسجن المؤبد (25 عاماً)، أبرزها قضايا اقتحام الحدود الشرقية، وأحداث قليوب، وأحداث البحر الأعظم.