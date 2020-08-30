قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، الأحد، إن القوات المسلحة مصممة وقادرة على حماية البلاد والشعب وقيمه المعنوية ومصالحه مهما كان الثمن.

جاء ذلك في تدوينة إثر زيارته المقبرة الوطنية العسكرية بالعاصمة أنقرة بمناسبة "عيد النصر"، الذي تحتفل به تركيا في 30 أغسطس/آب من كل عام.

ووضع أقار إكليلاً من الزهور على الجدار المُدون به أسماء القادة الشهداء، وبعد الوقوف دقيقة صمت، دوّن في سجل زيارات المقبرة التالي:

"التضحيات والبطولات التي قمتم بها لحماية وطننا وقيمه الأخلاقية ستكون لنا مصدر إلهام على الدوام".

وأضاف: قواتنا المسلحة مصممة وقادرة على حماية بلادنا وشعبنا وقيمنا المعنوية ومصالحنا مهما كان الثمن".

ودوّن أيضاً "بمناسبة هذا اليوم المجيد، نستذكركم وجميع الشهداء الأبطال الذين قدموا أرواحهم في سبيل الوطن، ونترحم على الشهداء الأبرار".

ورافق الوزير، رئيس الأركان العامة يشار غولر، وقائد القوات البرية الجنرال أوميد دوندار، وقائد القوات البحرية الأدميرال عدنان أوزبال، وقائد القوات الجوية الجنرال حسن كوجك آقيوز، والتقطوا صوراً تذكارية أمام أضرحة القادة الشهداء.

ويعتبر عيد النصر، ويوم القوات المسلحة، عيداً وطنياً في الجمهورية التركية، وجمهورية شمال قبرص، حيث تحيي الدولتان في هذه المناسبة ذكرى الانتصارات، التي أحرزها الجيش التركي، بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، على قوات الحلفاء، والجيوش اليونانية الغازية، بتاريخ 30 أغسطس/آب 1922.

وبهذه المناسبة، تقام أنشطة وفعاليات مختلفة في الولايات والسفارات والبعثات الدبلوماسية التركية كافة بالخارج.