سياسة
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السلطات الأردنية تفرج عن رسام الكاريكاتير عماد حجاج
أفرجت السلطات الأردنية عن رسام الكاريكاتير عماد حجاج الذي اعتقل قبل عدة أيام على خلفية رسومات اعتبرت مسيئة لدول خليجية، والتي كان يعرض بها موقف الإمارات بعد رفض تل أبيب بيع واشنطن مقاتلات "F-35" لها.
السلطات الأردنية تفرج عن رسام الكاريكاتير عماد حجاج
السلطات الأردنية تفرج عن رسام الكاريكاتير عماد حجاج / AP
30 أغسطس 2020

أفرجت السلطات الأردنية، الأحد، عن رسام الكاريكاتير عماد حجاج، إثر توقيفه على خلفية رسومات اعتبرت مسيئة لدول خليجية.

وقال محامي حجاج مروان سالم لوكالة الأناضول، إن توقيف موكله الأربعاء الماضي "جاء على خلفية 3 رسوم اعتُبرت مسيئة لدول خليجية".

وأضاف سالم أن القضاء الأردني قرر الإفراج عن حجاج دون توقيفه 14 يوماً على ذمة التحقيق كما تقرر سابقاً.

ولم يذكر المحامي الأردني مزيداً من التفاصيل، كما لم يصدر أي تعليق فوري من السلطات الأردنية حول الموضوع.

والأربعاء، تداول نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي رسماً كاريكاتورياً لحجاج، نشر في صحيفة "العربي الجديد".

وسخر الرسم من موقف ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بعد رفض تل أبيب بيع واشنطن مقاتلات "F-35" للإمارات، بعد أسبوعين فقط من تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

وأوضح النشطاء أن الرسم المذكور هو السبب وراء توقيف حجاج، وهو ما لم يتسن التأكد من صحته من مصدر رسمي، في حين دشنت حملة إلكترونية تضامنية للمطالبة بالإفراج عنه مستخدمة وسم "الحرية_لعماد_حجاج".

والجمعة طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية الأردن بالإفراج عن حجاج وإسقاط التهم "التعسفية" عنه.

وفي 13 أغسطس/آب الجاري أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، واصفاً إياه بـ"التاريخي".

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، إذ اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية "خيانة" من الإمارات، وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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