قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تذعن للتهديد والابتزاز في شرق المتوسط، وستدافع عن حقوقها وفق القوانين الدولية والاتفاقيات الثنائية.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس أردوغان في أثناء زيارته ضريح مؤسس جمهورية تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك في أنقرة، في الذكرى الـ98 لعيد النصر الذي تحتفل به تركيا في 30 أغسطس/آب من كل عام.

وأكد أردوغان أن "النجاحات الهامة التي حققتها تركيا في مختلف القطاعات تعد أكبر دليل على عزمها الحفاظ على حقوقها ومصالحها".

وأضاف: "مصممون على بلوغ مئوية تأسيس جمهوريتنا 2023 بقوة اقتصادية وعسكرية وسياسية ودبلوماسية أكثر".

والسبت قال أردوغان في رسالة نشرها بمناسبة عيد النصر، إنه ليس من قبيل المصادفة أن الساعين إلى إقصاء بلادنا شرق المتوسط، هم أنفسهم الذين حاولوا الاستيلاء على أراضيها قبل قرن.

وأضاف أن كفاح أنقرة مستمر حتى اليوم، والأمة التركية لن تتردد إطلاقاً في إحباط مساعي فرض معاهدة "سيفر" جديدة اليوم في "الوطن الأزرق" (المياه الإقليمية)، مثلما حققت الاستقلال بالرغم من الفقر وقلة الإمكانات.

ويعد "عيد النصر والقوات المسلحة"، الذي يصادف 30 أغسطس/آب من كل عام، عيداً وطنياً في الجمهورية التركية وجمهورية شمال قبرص التركية.

وتقام بهذه المناسبة أنشطة وفعاليات مختلفة في كل الولايات والسفارات والبعثات الدبلوماسية التركية في الخارج.