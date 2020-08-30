انطلقت في المدن التركية اليوم الخميس الاحتفالات بالذكرى الـ98 للانتصار على قوات الحلفاء والقوات اليونانية الغازية في 30 أغسطس/آب 1922.

ويعتبر عيد النصر، ويوم القوات المسلحة، عيداً وطنياً في الجمهورية التركية وجمهورية شمال قبرص، حيث تحيي الدولتان في هذه المناسبة ذكرى الانتصارات التي أحرزها الجيش التركي، بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، على قوات الحلفاء والجيوش اليونانية الغازية، بتاريخ 30 أغسطس/آب 1922.

وبهذه المناسبة أقيمت الاحتفالات في ولايات تركية مختلفة.

أردوغان يزور ضريح أتاتورك

وبدأت فعاليات "عيد النصر والقوات المسلحة" بمسيرة نحو ضريح مؤسس الجمهورية "مصطفى كمال أتاتورك" وسط أنقرة، أجراها وفد رسمي يتقدمه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وضم الوفد رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، ونائب الرئيس فؤاد أُقطاي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو، ورئيس حزب "الحركة القومية" المعارض دولت باهتشلي، وزعيمة حزب "إيي" المعارض مرال أقشنر، وعدد من المسؤولين والقادة العسكريين.

ووضع أردوغان إكليلاً من الزهور على الضريح، وبعد الوقوف دقيقة صمت عُزف النشيد الوطني.

وقال أردوغان في تصريحات له خلال الزيارة إن بلاده لن تذعن للتهديد والابتزاز في شرق المتوسط، وستدافع عن حقوقها وفق القوانين الدولية والاتفاقيات الثنائية.

وأكد أردوغان أن "النجاحات الهامة التي حققتها تركيا في مختلف القطاعات تعد أكبر دليل على عزمها الحفاظ على حقوقها ومصالحها".

وأضاف: "مصممون على بلوغ مئوية تأسيس جمهوريتنا 2023 بقوة اقتصادية وعسكرية وسياسية ودبلوماسية أكثر".

الناتو يهنئ

هنأت قيادة القوات البرية التابعة لحلف شمال الأطلسي "ناتو" الموجودة في مدينة إزمير (غرب تركيا) بمناسبة "عيد النصر والقوات المسلحة" الموافق 30 أغسطس/آب من كل عام.

جاء ذلك في بيان نشرته القيادة، الأحد، على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشادت القيادة بدعم القوات المسلحة التركية ومشاركتها في جميع العمليات والمهام التي يدعمها الحلف ضد تنظيم داعش الإرهابي، في أفغانستان والعراق وكوسوفو والبحر الأبيض المتوسط​.

وأضاف البيان أن تركيا كانت من أهم المشاركين بشكل مكثف في مهام "الناتو" المستمرة.

وأوضح أنه "يحتفل حلفاؤنا الأتراك بالقيادة البرية بعيد النصر والقوات المسلحة، نهنئ حليفنا بهذا العيد العظيم".

عروض مختلفة

وتنظم دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الأحد، عرضاً يضم 300 طائرة مسيرة مع عرض ضوئي تحت عنوان "نصر 30 أغسطس".

وأفادت دائرة الاتصال في بيان، بأن الفعاليات ستبدأ بزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان ضريح مؤسس الجمهورية "مصطفى كمال أتاتورك"، وستستمر بقبول التهاني في القصر الرئاسي في العاصمة أنقرة وتتواصل الاحتفالات مساء.

وسيقام، وفق البيان، عرض يضم 300 طائرة مسيرة مع عرض ضوئي تحت عنوان "نصر 30 أغسطس"، فوق المجمع الرئاسي.

وأضاف البيان أن حفلاً موسيقياً سيُقام في المجمع الرئاسي الساعة 20:30 بقيادة الفرقة الموسيقية للحرس الرئاسي وفرقة المهتران (الموسيقى العسكرية العثمانية) بوزارة الدفاع.

وسيتم بث الحفل مباشرة على صفحات رئاسة الجمهورية ودائرة الاتصال على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية التركية.

وستعرض صور الشخصيات التي ترمز إلى الأمة التركية ونضالها وانتصارها في حرب الاستقلال في السماء، عبر إسقاطات ضوئية.

ويعد "عيد النصر والقوات المسلحة"، الذي يصادف 30 أغسطس/آب من كل عام، عيداً وطنياً في الجمهورية التركية وجمهورية شمال قبرص التركية.

وتقام بهذه المناسبة أنشطة وفعاليات مختلفة في كل الولايات والسفارات والبعثات الدبلوماسية التركية في الخارج.