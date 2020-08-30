سياسة
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الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى بالخليل ويقصف مواقع في غزة
اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى عالية في مدينة الخليل جنوبي الضفة وأطلقت الغاز المسيل للدموع داخله، في حين قصف جيش الاحتلال مواقع عدة تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة.
الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى بالخليل ويقصف مواقع في غزة
الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى بالخليل ويقصف مواقع في غزة / Reuters
30 أغسطس 2020

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، الأحد، إن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مستشفى "عالية" الحكومي في مدينة الخليل جنوبي الضفة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بداخله.

وأضافت الجمعية في بيان صحفي أن عدداً من مركبات الإسعاف التابعة لها في طريقها إلى المستشفى لتقديم الإسعاف للمصابين.

ولم تتضح أسباب اقتحام الجيش للمستشفى، وأعداد المصابين.

وعادة ما يقوم الجيش الإسرائيلي باقتحام المدن والبلدات بالضفة الغربية لاعتقال فلسطينيين.

في حين قصف الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، مواقع تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان نشره عبر موقع تويتر، أن "دباباته أغارت على مواقع عسكرية تابعة لحماس جنوب قطاع غزة".

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر فلسطينية قولها، إن الآليات العسكرية الإسرائيلية قصفت موقعي "رصد" يتبعان لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، في جنوبي قطاع غزة.

ولم يُبلغ عن وقوع إصابات من جراء القصف الإسرائيلي.

وتسود قطاع غزة حالة من التوتر الأمني والميداني منذ نحو 3 أسابيع، في ظل استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، في حين يقصف الجيش الإسرائيلي أهدافاً بالقطاع.

وتقول حركة حماس إن مطلقي البالونات الحارقة التي تتسبب في إشعال حرائق في المناطق الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، يسعون لإجبار إسرائيل على الالتزام بتفاهمات وقف إطلاق النار التي تتضمن تخفيف الحصار عن غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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