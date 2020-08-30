سياسة
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الجيش الليبي يرصد وصول أسلحة ومرتزقة لدعم حفتر قرب الجفرة
في خرق لكل الاتفاقيات أعلن الجيش الليبي عبر المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب عن رصد أرتال مسلحة من مرتزقة فاغنر والجنجويد ونحو 112 آلية مسلحة وذخيرة وصلت إلى مدينة هون التابعة للجفرة لدعم مليشيا الانقلابي حفتر.
الجيش الليبي يرصد وصول أسلحة ومرتزقة لدعم حفتر قرب الجفرة
الجيش الليبي يقول إنه  رصد وصول أسلحة ومرتزقة لدعم حفتر قرب الجفرة / AA
30 أغسطس 2020

أعلن الجيش الليبي رصد أرتال مسلحة من المرتزقة وصلت من الشرق إلى مدينة هون التابعة لبلدية الجفرة، وسط البلاد، وتجمعت في 3 مدارس.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الجيش محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" عبر صفحته على فيسبوك.

وأوضح قنونو أن الأرتال المسلحة "تتكون من خليط من مرتزقة الجنجويد وعصابات فاغنر وسوريين ويمنيين، على متن 112 آلية مسلحة وسيارات الذخيرة، وهم من المساندين لمليشيات حفتر الإرهابية".

وأضاف أن مليشيا الجنرال الانقلابي حفتر "تجمع مئات من المرتزقة التشاديين والجنجويد في معسكر تدريب في منطقة زلة، وأنها أقامت نقاط تفتيش من شرق سرت حتى الجفرة ومنها حتى جنوب سبها".

وأشار قنونو إلى أنه "تم رصد وصول 70 آلية مسلحة وشاحنات ذخيرة لمرتزقة الجنجويد المساندين لمليشيات حفتر الإرهابية إلى سرت خلال الساعات الأخيرة".

ولفت إلى أن "التعليمات صدرت من قيادة العمليات إلى كل وحداتنا البرية والجوية للاستعداد التام، وأن يبقوا أيديهم على الزناد للتعامل والرد على مصادر النيران في المكان والزمان المناسبين".

والخميس الماضي أعلن الجيش الليبي أن مليشيا حفتر خرقت اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد مستهدفة قواته بأكثر من 12 صاروخ "غراد"، في خطوة قد تنسف العمل على التوصل إلى حل سياسي.

ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية تنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية المعترف بها دولياً على الشرعية والسلطة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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