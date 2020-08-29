سياسة
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أردوغان: الساعون لإقصائنا في المتوسط حاولوا الاستيلاء على بلادنا قبل قرن
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إنه ليس من قبيل المصادفة أن الساعين إلى إقصاء بلادنا شرق المتوسط، هم أنفسهم الذين حاولوا الاستيلاء على أراضيها قبل قرن.
أردوغان: الساعون لإقصائنا في المتوسط حاولوا الاستيلاء على بلادنا قبل قرن
أردوغان: كفاح أنقرة مستمر حتى اليوم / AA Archive
29 أغسطس 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إنه ليس من قبيل المصادفة أن الساعين إلى إقصاء بلادنا شرق المتوسط، هم أنفسهم الذين حاولوا الاستيلاء على أراضيها قبل قرن.

جاء ذلك في رسالة نشرها الرئيس أردوغان، بمناسبة عيد النصر الذي تحتفل به تركيا في 30 أغسطس/ آب من كل عام.

وأوضح أردوغان أن كفاح الاستقلال الذي انطلق بقيادة المؤسس مصطفى كمال أتاتورك عام 1919، تكلل بنصر حتمي ودائم عبر معركة دوملوبينار، في 30 أغسطس/آب 1922.

وأكد أن هذا النصر كان بمثابة إبلاغ جديد للعالم بأن "هذه الأراضي هي وطننا الأبدي والخالد"، وإعلان لنهوض وارتقاء وعودة أمة إلى مسرح التاريخ بعد أن أرادوا دفنها.

ولفت إلى أن كفاح أنقرة مستمر حتى اليوم، وأن الأمة التركية لن تتردد إطلاقاً في إحباط مساعي فرض معاهدة "سيفر" جديدة اليوم في "الوطن الأزرق" (المياه الإقليمية)، مثلما حققت الاستقلال رغم الفقر وقلة الإمكانات.

وأضاف الرئيس التركي: "لا ينبغي لأحد أن يشك بإرادتنا في هذا الأمر وإيماننا الراسخ بالنصر" .

مصدر:TRT عربي - وكالات
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