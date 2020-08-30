سياسة
2 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 30 أغسطس/آب 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 30 أغسطس/آب 2020
نشبت احتجاجات في مدينة مالمو السويدية من جراء حرق نسخة من المصحف الشريف  / AFP
30 أغسطس 2020

أهم الأحداث:

تركيا تستنكر بشدة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد، ومواقف تفاوضية "متباعدة" بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة.

الجديد على

TRT

عربي:

سياسات فرنسا الخارجية بين الوثبات السريعة وخيبات الأمل

نهاية المغامرة الأدبية في زمن التسطيح والمُباشَرة

شاهد!

أمراء آل سعود مخطوفون والمتهَم واحد.. مَن القادم؟

تركيا تستنكر بشدة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد

أعربت وزارة الخارجية التركية عن استنكارها الشديد للحادثة الاستفزازية المتمثلة في إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد، وحذرت من تنامي العنف ضد مسلمي أوروبا. [TRTعربي]

وأوضحت الوزراة أن أعضاء حزب يميني متطرف قاموا بأعمال استفزازية يوم 28 أغسطس/آب الجاري، رغم عدم سماح السلطات السويدية بالتظاهرات التي تتضمن استفزازت ضد القرآن الكريم، وفرضها حظراً على دخول منظمي تلك الأعمال إلى البلاد. [TRTعربي]

مواقف تفاوضية "متباعدة" بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة

أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس، السبت، "وجود تباعد" في المواقف التفاوضية بين مصر وإثيوبيا بشأن ملف "سد النهضة". موضحاً أن "السودان حريص على التفاوض بشأن سد النهضة، لكن طريقة التفاوض التي تمت غير مجدية". [TRTعربي]

وحول إمكانية المطالبة بسحب الملف من الاتحاد الإفريقي، راعي المفاوضات حالياً، قال الوزير: "لن نقول إن مسار الاتحاد فشل، لأن ملف سد النهضة معقد، لكن ينبغي تعديل طريقة التفاوض". [TRTعربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us