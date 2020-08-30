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تركيا تستنكر بشدة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد، ومواقف تفاوضية "متباعدة" بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة.

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تركيا تستنكر بشدة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد

أعربت وزارة الخارجية التركية عن استنكارها الشديد للحادثة الاستفزازية المتمثلة في إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد، وحذرت من تنامي العنف ضد مسلمي أوروبا. [TRTعربي]

وأوضحت الوزراة أن أعضاء حزب يميني متطرف قاموا بأعمال استفزازية يوم 28 أغسطس/آب الجاري، رغم عدم سماح السلطات السويدية بالتظاهرات التي تتضمن استفزازت ضد القرآن الكريم، وفرضها حظراً على دخول منظمي تلك الأعمال إلى البلاد. [TRTعربي]

مواقف تفاوضية "متباعدة" بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة

أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس، السبت، "وجود تباعد" في المواقف التفاوضية بين مصر وإثيوبيا بشأن ملف "سد النهضة". موضحاً أن "السودان حريص على التفاوض بشأن سد النهضة، لكن طريقة التفاوض التي تمت غير مجدية". [TRTعربي]

وحول إمكانية المطالبة بسحب الملف من الاتحاد الإفريقي، راعي المفاوضات حالياً، قال الوزير: "لن نقول إن مسار الاتحاد فشل، لأن ملف سد النهضة معقد، لكن ينبغي تعديل طريقة التفاوض". [TRTعربي]