عين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، السبت، الفريق أول محمد علي أحمد الحداد رئيساً للأركان العامة للجيش، كما كلف العقيد صلاح الدين علي عبد الله النمروش، وزيراً مفوضاً للدفاع.

جاء ذلك في قرارين وقعهما رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وفق بيان للمكتب الإعلامي للأخير.

وخلف الحداد في هذا المنصب، الفريق ركن محمد المهدي الشريف، أما منصب وزير الدفاع فكان رئيس المجلس الرئاسي هو من يتولاه.

وكان الحداد آمر المنطقة العسكرية الوسطى، وهو من مدينة مصراتة (غرب)، فيما شغل صلاح الدين النمروش وكيلاً لوزارة الدفاع، وهو من مدينة الزاوية (غرب).

والاثنين الماضي، أعلن السراج، عزمه إجراء تعديلات وزارية عاجلة "بعيداً عن الإرضاءات والمحاصصة".

جاء ذلك في خطاب متلفز ألقاه السراج، بالتزامن مع اندلاع تظاهرات في العاصمة طرابلس، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية واستشراء الفساد.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة.