أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن حكومته عازمة على جعل تركيا قاعدة عالمية للإنتاج والتكنولوجيا، باعتبارها تقع بين 3 قارات.

جاء ذلك في كلمة أثناء مشاركته بحفل افتتاح مركز MESS للتكنولوجيا، و40 مصنعاً جديداً بمدينة إسطنبول.

وأشار أردوغان إلى أن المركز بني باستثمار قيمته 200 مليون ليرة تركية (نحو 27.3 مليون دولار)، وهو الوحيد في هذا المجال بالعالم.

وأوضح أن المركز سيقدم التعليم المجاني لـ40 ألف شخص سنوياً، وسيكون منطلقاً لفتح عهد جديد في التكنولوجيا التنافسية.

وقال أردوغان "عازمون على تحويل تركيا إلى قاعدة عالمية للإنتاج والتكنولوجيا باعتبارها تقع وسط 3 قارات، رغم الرافضين".

وأضاف "لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية من خلال الخطوات التي اتخذناها خلال السنوات الـ18 الأخيرة"، مضيفاً أن تركيا اليوم تعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم وفقاً لتعادل القوة الشرائية.

وأشاد الرئيس التركي بأداء الاقتصاد في بلاده خلال وباء كورونا، مقارنة بالدول الأخرى، ونجاحه في تسيير مرحلة التعافي، مضيفاً أن استثمارات القطاعين العام والخاص لم تتعطل بسبب الوباء.

كما لفت أردوغان إلى أن تركيا ضمن أبرز البلدان جذباً لأنظار المستثمرين الدوليين الباحثين عن بديل لقاعدتهم الإنتاجية في آسيا.

وبيّن أن هذا الأمر يرجع إلى قدرات تركيا الإنتاجية والصناعية، وأسعارها التنافسية، والقوة العاملة المؤهلة لديها، وموقعها الجغرافي، وبنيتها التحتية القوية.

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده أصبحت واحدة من 4 أو 5 دول فقط تمتلك أحدث التقنيات في مجال الطائرات بدون طيار.

وأكّد أن هناك 7 شركات تركية مدرجة على قائمة أكبر 100 شركة حول العالم في مجال الصناعات الدفاعية.

وأوضح أن العالم أصبح يتحدث عن تركيا بنجاحاتها واكتشافاتها الضخمة للغاز الطبيعي في البحر الأسود، ومسوحاتها السيزمية في شرق المتوسط، بعد أن كان يتحدث عنها في السابق بالأزمات والاضطرابات السياسية.

وقال أردوغان إن هذا الأمر تحقق بلا شك نتيجة الصبر والاجتهاد والإيمان، وإن صورة تركيا القديمة اختفت بالكامل.