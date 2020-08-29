سياسة
2 دقيقة قراءة
واشنطن تقدر الشراكة الوثيقة مع حكومة السراج في ليبيا
أعربت السفارة الأمريكية في طرابلس عن تقدير الولايات المتحدة للشراكة الوثيقة مع حكومة رئيس الوزراء الليبي فائز السراج، ودعت إلى التعاون لتحقيق مصلحة الشعب الليبي.
واشنطن تقدر الشراكة الوثيقة مع حكومة السراج في ليبيا
الولايات المتحدة تثمن الشراكة الوثيقة مع حكومة السراج المعترف بها دولياً في ليبيا / AA
29 أغسطس 2020

أعربت الولايات المتحدة عن تقديرها للشراكة الوثيقة مع حكومة رئيس الوزراء الليبي، فائز السراج، وحثّتها على التعاون لما فيه مصلحة الشعب.

جاء ذلك في بيان مقتضب للسفارة الأمريكية في طرابلس، نشرته على حسابها الخاص في تويتر، تعليقاً على بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الذي دعت فيه إلى "عملية سياسية شاملة ومتكاملة" في ليبيا.

وقال البيان إن الولايات المتحدة "تدعم سيادة القانون وتقدر الشراكة الوثيقة مع رئيس الوزراء فائز السراج، وتحث على التعاون لما فيه مصلحة توفير الحكم الرشيد للشعب الليبي".

وفي وقت سابق، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي.

وأوضحت البعثة في بيانها، أن الأحداث الأخيرة التي تشهدها ليبيا "تؤكد الحاجة الملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة، من شأنها تلبية تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم".

كان رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، أعلن الاثنين، عزمه إجراء تعديلات وزارية عاجلة "بعيداً عن الإرضاءات والمحاصصة".

يأتي ذلك بعدما شهدت العاصمة طرابلس وعدة مدن ليبية، الأسبوع الماضي، تظاهرات مناهضة للفساد ومطالبة بتوفير الخدمات العامة.

وقد أعلن الجيش الليبي، الخميس، أن مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر خرقت اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد، واستهدفت قواته بأكثر من 12 صاروخاً من نوع "غراد"، في خطوة قد تنسف العمل على الوصول إلى حل سياسي.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعاً مسلحاً، إذ تنازع مليشيا حفتر المدعومة من دول عربية وغربية، الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، على السلطة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us