أعربت الولايات المتحدة عن تقديرها للشراكة الوثيقة مع حكومة رئيس الوزراء الليبي، فائز السراج، وحثّتها على التعاون لما فيه مصلحة الشعب.

جاء ذلك في بيان مقتضب للسفارة الأمريكية في طرابلس، نشرته على حسابها الخاص في تويتر، تعليقاً على بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الذي دعت فيه إلى "عملية سياسية شاملة ومتكاملة" في ليبيا.

وقال البيان إن الولايات المتحدة "تدعم سيادة القانون وتقدر الشراكة الوثيقة مع رئيس الوزراء فائز السراج، وتحث على التعاون لما فيه مصلحة توفير الحكم الرشيد للشعب الليبي".

وفي وقت سابق، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي.

وأوضحت البعثة في بيانها، أن الأحداث الأخيرة التي تشهدها ليبيا "تؤكد الحاجة الملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة، من شأنها تلبية تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم".

كان رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، أعلن الاثنين، عزمه إجراء تعديلات وزارية عاجلة "بعيداً عن الإرضاءات والمحاصصة".

يأتي ذلك بعدما شهدت العاصمة طرابلس وعدة مدن ليبية، الأسبوع الماضي، تظاهرات مناهضة للفساد ومطالبة بتوفير الخدمات العامة.

وقد أعلن الجيش الليبي، الخميس، أن مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر خرقت اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد، واستهدفت قواته بأكثر من 12 صاروخاً من نوع "غراد"، في خطوة قد تنسف العمل على الوصول إلى حل سياسي.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعاً مسلحاً، إذ تنازع مليشيا حفتر المدعومة من دول عربية وغربية، الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، على السلطة.