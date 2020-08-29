أعلن الجيش اللبناني، السبت، أن سبعة أشخاص ما زالوا مفقودين جراء انفجار مرفأ بيروت المروع، الذي تسبب في مقتل 188 شخصاً.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لمدير قسم العلاقات العامة في الجيش اللبناني العميد إلياس عاد.

وأفاد إلياس أن عدد المفقودين حتى اليوم يبلغ سبعة على الأقل، هم "ثلاثة لبنانيين وثلاثة سوريين ومصري"، وفقاً لبيانات قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني.

وقال إن "عمليات البحث والتنقيب لن تتوقف حتى العثور على جميع المفقودين".

الانفجار المأساوي الذي وقع في 4 أغسطس/آب الجاري، تسبب في مقتل 188 شخصاً حتى الآن، بينما تجاوز عدد الجرحى 6500 شخص، وفقاً لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.

وتحقق السلطات في ملابسات الانفجار الذي نجم عن كميات هائلة من نيترات الأمونيوم، كانت مخزنة في المرفأ منذ سنوات، ويشارك في التحقيقات جهات فرنسية وأمريكية.

وألحق الانفجار أضراراً جسيمة بالمرفأ وبعدد من أحياء العاصمة، حيث لا يزال 300 ألف شخص يواجهون "نقصاً في الوصول إلى خدمات المياه الآمنة والصرف الصحي"، وفق ما حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" الجمعة.