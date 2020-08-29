سياسة
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لتوسيع التعاون.. الإمارات تلغي قانون مقاطعة إسرائيل
ألغت الإمارات بمرسوم رئاسي قانون مقاطعة إسرائيل، وسمحت لمواطنيها بالتعاون التجاري والمالي مع الإسرائيليين. وبموجب المرسوم "سيُسمح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بجميع أنواعها في الدولة والاتجار بها".
لتوسيع التعاون.. الإمارات تلغي قانون مقاطعة إسرائيل
مرسوم إماراتي يقضي بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل / AFP
29 أغسطس 2020

ألغت دولة الإمارات بموجب مرسوم رئاسي السبت، قانون مقاطعة إسرائيل، وسمحت لمواطنيها بالتعاون التجاري والمالي مع الإسرائيليين.

جاء ذلك في مرسوم أصدره الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.

وذكرت الوكالة أن "رئيس الدولة أصدر مرسوماً بقانون اتحادي رقم (4) لعام 2020، بإلغاء القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1972 في شأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه".

وقالت: "يأتي المرسوم الجديد ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولاً إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي".

وسمحت الإمارات لمواطنيها بموجب المرسوم، "بعقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته".

وأضافت الوكالة: "كما سيُسمح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بجميع أنواعها في الدولة والاتجار بها".

ويأتي القرار الإماراتي في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في 13 أغسطس/آب الجاري، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وقوبل الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي برفض شعبي عربي واسع، وتنديد من الفصائل والقيادة الفلسطينية التي اعتبرته "خيانة" من الإمارات لمدينة القدس والمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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