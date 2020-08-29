قال نائب الرئيس التركي فؤاد أُقطاي، السبت، إن بلاده تنتظر الإنصاف من الاتحاد الأوروبي بخصوص شرق المتوسط، وإنها لن تتنازل عن أي متر مربع في المنطقة مهما كلف الثمن.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها في مقابلة مع الأناضول، حيث أضاف أنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع من تركيا التراجع خطوة إلى الوراء بخصوص فعاليات التنقيب شرق المتوسط.

وأردف بأن تركيا أكدت لأوروبا أنها لن تتنازل إطلاقاً عن حقوقها في شرق المتوسط وإيجة. وشدد على أن تركيا ستحمي حقوقها ولن تتنازل عن أي متر مربع لها مهما كلفها من ثمن.

وأوضح أن "أمتنا لا تقيم وزناً لأي شيء عندما يتعلق الأمر باستقلالها وحريتها، ولا تتوانى عن دفع أي ثمن مقابل صونهما".

وفيما يخص رغبة اليونان توسيع مياهها الإقليمية إلى 12 ميلاً، قال أُقطاي: "هل تنتظرون منا قبول هذا؟ إن لم يكن ذلك سبباً للحرب، فماذا سيكون؟".

وفي وقت سابق السبت، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أُقطاي إن دعوة الاتحاد الأوروبي للحوار بخصوص شرق المتوسط، وسعيه لمخططات أخرى من جهة ثانية، يُعد دليلاً على عدم صدقه.

واتهم أُقطاي في تغريدة نشرها السبت على حسابه في تويتر، الاتحاد الأوروبي بأنه "يدعو للحوار من جهة، ويسعى لمخططات أخرى من جهة ثانية، فيما يخص الأنشطة التي نجريها في جرفنا القاري شرقي المتوسط".

وأوضح أن هذا الشيء يعتبر دليلاً على عدم صدق الاتحاد الأوروبي، مضيفاً: "نحن نعلم لغة السلام والدبلوماسية جيداً، لكن عندما يتعلق الأمر بحماية حقوق تركيا ومصالحها، لا نتردد في فعل ما يلزم".

وأردف بأن فرنسا واليونان تأتيان في مقدمة الدول التي تعرف ذلك جيداً.