سياسة
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رئيس البرلمان التركي: اليونان تصعّد في المتوسط دون أن تحسب حجم قدراتها
أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب أن اليونان تحاول إثارة وتصعيد الأوضاع شرق المتوسط دون "أن تضع بالحسبان حجم قدرتها وقوتها"، مشدداً على أن تركيا ستحمي مصالحها وحقوقها في المتوسط وستواجه كل الطامعين.
رئيس البرلمان التركي: اليونان تصعّد في المتوسط دون أن تحسب حجم قدراتها
مناورات للبحرية التركية شرق المتوسط / AA
29 أغسطس 2020

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، إن اليونان تحاول إثارة وتصعيد الأوضاع شرقي البحر المتوسط دون أن تضع بالحسبان حجم قدراتها وقوتها.

وفي مراسم افتتاح رصيف بحري بولاية تكيرداغ شمال غربي البلاد، أشار شنطوب إلى أن تركيا سجلت في صفحات تاريخها انتصارات كبيرة.

وأوضح أن من بين هذه الانتصارات، انتصار السلاجقة الأتراك في معركة ملاذكرد سنة 1071 بقيادة السلطان ألب أرسلان.

وأضاف أن انتصاراً آخر لتركيا سجل بقيادة القائد مصطفى كمال أتاتورك في 30 أغسطس/آب 1922.

ودعا شنطوب جميع الأحزاب التركية إلى وضع الخلافات السياسية جانباً، والاحتفاء بـ"أسبوع النصر" الذي تحتفل به تركيا كل عام في الأسبوع الأخير من أغسطس/آب، والذي يجمع ذكرى "معركة ملاذ كرد" و"عيد النصر" بقيادة مصطفى كمال أتاتورك عام 1922.

"النصر في معارك ملاذكرد، وموهاج، و30 أغسطس/آب، جميعها أحداث تاريخية مهمة لكل الأتراك، وإن الأحداث الكبيرة من تاريخنا هي أيام مشتركة لنا جميعاً".

- مصطفى شنطوب - رئيس البرلمان التركي

وأردف: "أرى أنه من غير الصحيح إجراء مقارنات بين انتصاراتنا التاريخية بناء على التوجهات السياسية".

ونفى شنطوب ادعاءات عدم تنظيم احتفالات بمناسبة عيد النصر 30 أغسطس/آب لهذا العام، مضيفاً أن الاحتفالات ستجري لكن سيتم تخفيض عدد المشاركين بسبب وباء كورونا.

وأكد أن حكومة بلاده لا تميز إطلاقاً بين حدث تاريخي مهم وآخر، قائلاً: "تركيا لنا جميعاً، والتاريخ لنا جميعاً، وكذلك أبطالنا وأعيادنا".

وفيما يخص التوتر في منطقة شرق المتوسط، أشار إلى أن الكثير من الدول غير المعنية بالمنطقة بدأت تتدخل فيها، بعد ظهور نتائج بعض الأبحاث بخصوص احتمال وجود مصادر للغاز الطبيعي.

وأردف أن اليونان وإدارة جنوب قبرص تعملان على تصعيد التوتر في المنطقة، مشدداً على أن تركيا ستستخدم جميع حقوقها وصلاحياتها المستمدة من القانون الدولي للحفاظ على مصالحها، سواء في البر أو البحر.

وأضاف: أن "تركيا ستواصل الدفاع والحفاظ على حقوق ومصالح شمال قبرص التركية أيضاً".

وأشار إلى أن تركيا لا تدعي حقها في مناطق صلاحية دول أخرى، مؤكداً ضرورة أن يمتلك كل أحد حقه.

وأفاد بأن بلاده تمتلك القدرة لمواجهة الطامعين في حقوق تركيا ومصالحها.

" اليونان دولة تحاول دائماً إثارة وتصعيد الأوضاع شرقي البحر المتوسط، دون أن تضع بالحسبان (حجم) قدراتها وقوتها".

- مصطفى شنطوب - رئيس البرلمان التركي

ولفت إلى أن اليونان ناشدت دول العالم أجمع مساعدتها، مشيراً إلى أنها تسعى لاتخاذ مواقف وإطلاق تصريحات لتخفي خوفها.

وأردف: "نحن لا نطمع في حق تمتلكه اليونان، ولكن حقوق شعبنا ودولتنا سندافع عنها حتى النهاية مهما كلفنا الأمر، ونمتلك القوة لتحقيق ذلك".

ولفت إلى أن تركيا لم تعد كما كانت فيما مضى، إذ أصبحت تمتلك القدرة الاقتصادية والعسكرية لتحمي مصالح شعبها.

"مواقف بعض الدول مثيرة للدهشة، وخاصة فرنسا، فما الذي تبحث عنه في شرق المتوسط؟!".

- مصطفى شنطوب - رئيس البرلمان التركي

وأوضح أنها ( فرنسا) عاجزة عن تبرير سبب وجودها العسكري شرقي المتوسط تبريراً يستند إلى القوانين الدولية.

وأضاف: "احترام القوانين الدولية يعني أن تحمي أي دولة حقوقها وتحترم حقوق الدول الأخرى"، لافتاً إلى أن تركيا تطالب بضمان هذا الأمر وتفعل ما يلزم لتحقيقه.

وشارك في مراسم الافتتاح والي تكيرداغ عزيز يلديريم، والنائب عن حزب العدالة والتنمية في الولاية مصطفى يل، ورئيس البلدية قدير آل بيرق، ورئيس بلدية حي سليمان باشا جنيد يوكسال.

وعقب إلقاء الكلمات تم افتتاح مرفأ روملي وميدان سلانيك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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