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أردوغان يدعو الناتو إلى تحمل مسؤولياته تجاه الخطوات الأحادية شرقي المتوسط، وفشل جديد في المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي.

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أردوغان: على الناتو تحمُّل مسؤولياته تجاه الخطوات الأحادية شرقي المتوسط

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، أن على حلف شمال الأطلسي "الناتو" تحمل مسؤولياته تجاه الخطوات الأحادية التي تتجاهل القانون الدولي وتضر بالسلام الإقليمي شرقي المتوسط. [TRTعربي]

وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان، أن اتصالاً هاتفياً جرى بين أردوغان وأمين عام "الناتو" ينس ستولتنبرغ. وأوضح أن الجانبين بحثا التطورات شرقي البحر المتوسط. [TRTعربي]

وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل حماية حقوقها ومصالحها في كل زمان ومكان، وأنها تؤيد حلاً عادلاً يعود بالفائدة على دول شرق المتوسط كافة. [TRTعربي]

فشل جديد في المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي

اختتمت دول السودان ومصر وإثيوبيا الجمعة، جولة مفاوضات جديدة حول "سد النهضة"، من دون التوافق على مسودة اتفاق يفترض تقديمها لرئاسة الاتحاد الإفريقي. جاء ذلك في بيان لوزارة الري والموارد المائية السودانية. [TRTعربي]

وقال البيان: "توافقت الدول الثلاث على اختتام جولة المفاوضات الحالية من دون التوافق على مسودة الاتفاق المدمجة المفترض تقديمها لرئاسة الاتحاد الإفريقي بتاريخ اليوم 28 أغسطس/آب، كما سيُترك الخيار لكل دولة من الدول الثلاث في مخاطبة رئاسة الاتحاد بشكل منفرد". [TRTعربي]