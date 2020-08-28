أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، أن على حلف شمال الأطلسي "الناتو" تحمل مسؤولياته تجاه الخطوات الأحادية التي تتجاهل القانون الدولي وتضر بالسلام الإقليمي شرقي المتوسط.

وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان، أن اتصالاً هاتفياً جرى بين أردوغان وأمين عام "الناتو" ينس ستولتنبرغ.

وأوضح أن الجانبين بحثا التطورات شرقي البحر المتوسط.

وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل حماية حقوقها ومصالحها في كل زمان ومكان، وأنها تؤيد حلاً عادلاً يعود بالفائدة على دول شرق المتوسط كافة.

وتواصل اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة، بخصوص مناطق الصلاحية البحرية، فضلاً عن عدم تعاملها بإيجابية مع عرض تركيا للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرقي المتوسط وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما تجدد تركيا موقفها الحازم حيال اتخاذ تدابيرها ضد الخطوات الأحادية.