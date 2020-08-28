قال مسؤول أمريكي الجمعة، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستخفض قواتها في العراق بنحو الثلث خلال الأشهر المقبلة، في خطوة متوقعة بعد تعهُّد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بذلك.

جاء ذلك في تصريح مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه لوكالة رويترز.

وأشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة ستخفض قواتها في العراق إلى نحو 3500 جندي خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

والولايات المتحدة كانت نشرت نحو 5200 جندي في العراق، لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، ويقول مسؤولون في التحالف الذي تقوده أمريكا إن القوات العراقية أصبحت الآن قادرة على التعامل مع من تبقَّى من تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان الرئيس الأمريكي أكد سابقاً خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي الشهر الجاري، أنه سيوفي بوعده بسحب القوات الأمريكية التي لا تزال في العراق.