أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة، اعتراض سلاحها الجوي 6 طائرات حربية يونانية من طراز F-16، وإبعادها عن منطقة إخطار نافتكس التركية شرقي المتوسط.

وذكرت الوزارة في بيان، أن أنظمة الرادار للقوات الجوية التركية كشفت الخميس، عن إقلاع 6 طائرات حربية من طراز F-16 من جزيرة كريت، وتوجهها إلى إدارة قبرص الرومية.

وأكدت أن مقاتلات تركية من طراز F-16 اعترضت الطائرات جنوب غربي جزيرة قبرص، بعد اقترابها من منطقة سبق لأنقرة أن أعلنت فيها إخطار نافتكس.

وأضافت الوزارة: "جرى تعرُّف تبعية الطائرات لليونان، وأُبعدت عن المنطقة".

وشددت على أن "القوات البحرية والجوية التركية تواصل العمل بتصميم غير محدود لحماية حقوقنا ومصالحنا شرقي البحر المتوسط".

كما أرفقت وزارة الدفاع مقطعاً مصوراً لاعتر اض مقاتلاتها الطائرات اليونانية وإبعادها عن المنطقة.

وفي 16 أغسطس/آب الحالي، أطلقت تركيا إخطاراً للبحارة نافتكس جنوب غربي سواحل جزيرة قبرص، يفيد بمواصلة سفنها أعمال التنقيب عن النفط والغاز.

وأفاد مراسل الأناضول بأن سفينة التنقيب التركية ياووز ستواصل أعمال التنقيب في المنطقة المحددة من 18 أغسطس حتى 15 سبتمبر/أيلول، حسب إشعار نافتكس.

وتواصل اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع إدارة جنوب قبرص وبعض بلدان المنطقة، فيما يخص مناطق الصلاحية البحرية، مترافقةً مع عدم تعاملها بإيجابية مع عرض تركيا للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرقي المتوسط وبحر إيجة، وإنجاز حلول عادلة للمشاكل.

فيما تجدد تركيا موقفها الحازم حيال اتخاذ تدابيرها ضد الخطوات الأحادية، وفي هذا الإطار، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز بدء سفينة "أوروتش رئيس"، أعمال المسح السيزمي ثنائية الأبعاد شرقي المتوسط.