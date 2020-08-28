قالت المؤسسة الوطنية للنفط الجمعة، إن خسائر ليبيا تجاوزت 9 مليارات دولار، جراء إغلاق حقول ومنشآت نفطية على أيدي مليشيا خليفة حفتر، منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

ونشرت المؤسسة عبر صفحتها على فيسبوك: "224 يوماً، خسائر الإغلاقات غير القانونية للمنشآت النفطية تتخطى حاجز 9 مليارات و5 ملايين و330 ألف دولار".

وتغلق مليشيات وعشائر موالية لحفتر المدعوم من روسيا والإمارات، حقولاً ومنشآت نفطية ليبية منذ 17 يناير/كانون الثاني 2020، ما أدى إلى تراجع حاد في إنتاج ليبيا من النفط إلى أقل من 100 ألف برميل يومياً، من نحو 1.2 مليون برميل قبل الإغلاق.

وانتعشت آمال الليبيين باستعادة إنتاج النفط وتصديره إلى مستواه قبل الإغلاق، بعد إعلان فائز السراج رئيس حكومة الوفاق المعترف بها دولياً وعقيلة صالح رئيس برلمان طبرق في بيانين متزامنين يوم 21 أغسطس/آب الجاري، وقفاً لإطلاق النار وجميع الأعمال القتالية في عموم البلاد.

ولاقى إعلان السراج-صالح ترحيباً دولياً واسعاً، غير أن حفتر أعلن بعد يومين من الصمت رفضه للإعلان.

وتتهم حكومة الوفاق حفتر ومليشياته والدول الداعمة له بالسعي لإعادة البلاد إلى المربع الأول من الحرب.