قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجمعة، إن جائحة كورونا ستتفاقم في الشهور المقبلة على الأرجح، مؤكدة أن الحياة لن تعود إلى طبيعتها حتى يُبتكر لقاح لمكافحتها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمستشارة الألمانية.

وأضافت ميركل أنه على الرغم من أن ألمانيا لن تسدد الدين الذي نتج عن إجراءات التخفيف لمواجهة الضرر الاقتصادي حتى عام 2058، فإن هذه الإجراءات كانت ضرورية لأنه لم يكن ممكناً السماح بتعثر الاقتصاد كلياً في الوقت الحالي.

وتابعت بأن حكومتها تتعامل مع الوباء بروح التلاحم المجتمعي، كما حثت المواطنين على ضرورة التمسك بالحذر في مواجهة الفيروس.

وقالت: "إنه أمر خطير، أخطر ما يكون، ويتعين عليكم التعامل معه بجدية".

وأشارت ميركل إلى أن المفوضية الأوروبية تعمل حالياً على إبرام المزيد من العقود مع شركات الأدوية لتأمين لقاحات كوفيد-19.

ونجحت ألمانيا في إبقاء معدل وفيات كورونا منخفضاً نسبياً، مقارنة بدول أوروبية أخرى.

لكنها تشهد زيادة في حالات الإصابة اليومية منذ مطلع يوليو/تموز، كما يحدث في معظم أنحاء العالم.