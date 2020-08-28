سياسة
2 دقيقة قراءة
ميركل: وباء كورونا سيتفاقم والحياة لن تعود إلى طبيعتها إلا باللقاح
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن جائحة كورونا ستتفاقم على الأرجح في الأشهر القليلة المقبلة، مؤكدة أن الحياة لن تعود إلى طبيعتها إلا بعد ابتكار اللقاح.
ميركل: وباء كورونا سيتفاقم والحياة لن تعود إلى طبيعتها إلا باللقاح
المستشارة الألمانية تحث المواطنين على التمسك بالحذر في مواجهة كورونا  / Reuters
28 أغسطس 2020

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجمعة، إن جائحة كورونا ستتفاقم في الشهور المقبلة على الأرجح، مؤكدة أن الحياة لن تعود إلى طبيعتها حتى يُبتكر لقاح لمكافحتها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمستشارة الألمانية.

وأضافت ميركل أنه على الرغم من أن ألمانيا لن تسدد الدين الذي نتج عن إجراءات التخفيف لمواجهة الضرر الاقتصادي حتى عام 2058، فإن هذه الإجراءات كانت ضرورية لأنه لم يكن ممكناً السماح بتعثر الاقتصاد كلياً في الوقت الحالي.

وتابعت بأن حكومتها تتعامل مع الوباء بروح التلاحم المجتمعي، كما حثت المواطنين على ضرورة التمسك بالحذر في مواجهة الفيروس.

وقالت: "إنه أمر خطير، أخطر ما يكون، ويتعين عليكم التعامل معه بجدية".

وأشارت ميركل إلى أن المفوضية الأوروبية تعمل حالياً على إبرام المزيد من العقود مع شركات الأدوية لتأمين لقاحات كوفيد-19.

ونجحت ألمانيا في إبقاء معدل وفيات كورونا منخفضاً نسبياً، مقارنة بدول أوروبية أخرى.

لكنها تشهد زيادة في حالات الإصابة اليومية منذ مطلع يوليو/تموز، كما يحدث في معظم أنحاء العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us