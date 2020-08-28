التقى وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الجمعة، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري في أنقرة.

وقد عقدا اللقاء في مقر وزارة الخارجية، حسب تصريحات لوكالة الأناضول من مصادر دبلوماسية.

وفي تعليقه على اللقاء، قال جاوش أوغلو: "تعاوننا مع ليبيا الشقيقة يزداد قوة يوماً بعد يوم".

وتابع: "مصممون على تسريع مشاريعنا المشتركة في القضايا الاقتصادية والتجارية، وسنواصل دعمنا من أجل تحقيق حل سياسي في ليبيا“.

كما التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، في إسطنبول أمس الخميس.