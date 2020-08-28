سياسة
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وزير الخارجية التركي: تعاوننا مع ليبيا الشقيقة يزداد قوة يوماً بعد يوم
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن تعاون بلاده مع ليبيا الشقيقة "يزداد يوماً بعد يوم"، وذلك عقب لقاءه رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري.
وزير الخارجية التركي: تعاوننا مع ليبيا الشقيقة يزداد قوة يوماً بعد يوم
وزير الخارجية التركي يؤكد متانة العلاقات بين بلاده وليبيا يوماً بعد يوم / AA
28 أغسطس 2020

التقى وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الجمعة، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري في أنقرة.

وقد عقدا اللقاء في مقر وزارة الخارجية، حسب تصريحات لوكالة الأناضول من مصادر دبلوماسية.

وفي تعليقه على اللقاء، قال جاوش أوغلو: "تعاوننا مع ليبيا الشقيقة يزداد قوة يوماً بعد يوم".

وتابع: "مصممون على تسريع مشاريعنا المشتركة في القضايا الاقتصادية والتجارية، وسنواصل دعمنا من أجل تحقيق حل سياسي في ليبيا“.

كما التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، في إسطنبول أمس الخميس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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