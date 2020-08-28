بدأت شركة هيونداي الإنتاج المتسلسل لسياراتها موديل "Hyundai i20" في مصنعها بولاية قوجه ألي شمال غربي تركيا.

وشارك وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك الجمعة، في مراسم بدء الإنتاج المتسلسل للسيارة، ولفت في كلمة له إلى متانة العلاقات بين تركيا وكوريا الجنوبية، وأهمية مثل هذه المشاريع في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأوضح الوزير أن مصنع الشركة في تركيا سيغطي نحو 50% من الإنتاج العالمي لهذا الموديل من سيارات هيونداي.

ولفت إلى أن 90% من سيارات "Hyundai i20" المنتجة في تركيا ستُصدَّر، لا سيما إلى أوروبا، مشيراً إلى أن نسبة الإنتاج المحلي فيها تتجاوز 60%.

وتَطرَّق الوزير وارانك إلى طموحات تركيا في ما يخصّ صناعة السيارات، لا سيما بعد إطلاقها مشروع السيارة المحلية.

ولفت إلى أن تركيا تهدف إلى أن تكون رائدة على مستوى أوروبا وضمن الـ5 الأوائل في العالم في صناعة المركبات التجارية الخفيفة والثقيلة الكهربائية والموصولة بالإنترنت وذاتية القيادة، بحلول 2030.

كما نوّه بأنهم يهدفون إلى جعل تركيا مركزاً لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، من خلال الاستثمارات في هذا المجال.

وفي 13 أغسطس/آب الحالي أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن تدخل السيارة المحلية الخدمة نهاية عام 2022 وأن تصبح تركيا من الدول الرائدة عالمياً في إنتاج السيارات الكهربائية.