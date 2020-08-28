أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الجمعة، استقالته من منصبه لدواعٍ صحية، حسب أعلام محلي.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" المحلية، أن آبي (65 عاماً) أعلن استقالته من منصبه خلال مؤتمر صحفي.

ونقلت الوكالة عن آبي قوله: "ساءت حالتي الصحية وبدأت أشعر بالتعب منذ يوليو/تموز الماضي".

وأضاف أنه سيتلقى علاجاً جديداً لكنه يحتاج إلى رعاية طويلة الأمد، مُعرِباً عن أسفه وألمه بسبب فشله في تعديل الدستور، حسب الوكالة نفسها. وقال آبي إنه فقد الثقة بقدرته على خدمة الشعب الياباني.

وجاء قرار رئيس الوزراء الياباني الاستقالة "مفاجئاً" لكثيرين، حسب مساعديه المقربين.

وأكد آبي الذي يعاني التهاب القولون التقرحي، أنه سيستمر في منصبه حتى اختيار خليفة له.

وسيُجرِي الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم اقتراعاً لأعضاء مختارين من الحزب لهذا المنصب.

وفي وقت سابق الجمعة، أفاد مصدر في الحزب الحاكم باليابان، بأن رئيس الوزراء شينزو آبي يعتزم تقديم استقالته لأسباب صحية.

وذكرت شبكة "إن إتش كيه" العامة الجمعة، نقلاً عن مصدر في الحزب الليبرالي الديمقراطي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن آبي بصدد تقديم استقالته بسبب وضعه الصحي.

ومنذ منتصف يونيو/حزيران الماضي لم يعقد آبي، الذي يعاني مرضاً مزمناً في الأمعاء، مؤتمرات صحفية منتظمة.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن آبي تقيأ دماً في مكتبه في يوليو/تموز.

وتولى شينزو آبي رئاسة الوزراء لأول مرة عام 2006، لكنه استقال في 2007 بعدما مُني حزبه الليبرالي الديمقراطي بهزيمة مدوية في انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة العليا بالبرلمان الياباني).

ويتولى آبي منصبه الحالي منذ نهاية 2012، ليسجل بذلك رقماً قياسياً من حيث المكوث في السلطة رئيساً للوزراء في اليابان.