سياسة
2 دقيقة قراءة
استقالة رئيس وزراء اليابان لأسباب صحية
بعد غيابه عن الظهور صحفياً في أي مؤتمر منذ يونيو/حزيران الماضي، أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الجمعة، استقالته لدواعٍ صحية، قائلاً إنه لم يعُد قادراً على خدمة الشعب الياباني، وإن حالته الصحية تدهورت منذ يوليو/تموز.
استقالة رئيس وزراء اليابان لأسباب صحية
استقالة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي لدواعٍ صحية / Reuters
28 أغسطس 2020

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الجمعة، استقالته من منصبه لدواعٍ صحية، حسب أعلام محلي.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" المحلية، أن آبي (65 عاماً) أعلن استقالته من منصبه خلال مؤتمر صحفي.

ونقلت الوكالة عن آبي قوله: "ساءت حالتي الصحية وبدأت أشعر بالتعب منذ يوليو/تموز الماضي".

وأضاف أنه سيتلقى علاجاً جديداً لكنه يحتاج إلى رعاية طويلة الأمد، مُعرِباً عن أسفه وألمه بسبب فشله في تعديل الدستور، حسب الوكالة نفسها. وقال آبي إنه فقد الثقة بقدرته على خدمة الشعب الياباني.

وجاء قرار رئيس الوزراء الياباني الاستقالة "مفاجئاً" لكثيرين، حسب مساعديه المقربين.

وأكد آبي الذي يعاني التهاب القولون التقرحي، أنه سيستمر في منصبه حتى اختيار خليفة له.

وسيُجرِي الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم اقتراعاً لأعضاء مختارين من الحزب لهذا المنصب.

وفي وقت سابق الجمعة، أفاد مصدر في الحزب الحاكم باليابان، بأن رئيس الوزراء شينزو آبي يعتزم تقديم استقالته لأسباب صحية.

وذكرت شبكة "إن إتش كيه" العامة الجمعة، نقلاً عن مصدر في الحزب الليبرالي الديمقراطي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن آبي بصدد تقديم استقالته بسبب وضعه الصحي.

ومنذ منتصف يونيو/حزيران الماضي لم يعقد آبي، الذي يعاني مرضاً مزمناً في الأمعاء، مؤتمرات صحفية منتظمة.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن آبي تقيأ دماً في مكتبه في يوليو/تموز.

وتولى شينزو آبي رئاسة الوزراء لأول مرة عام 2006، لكنه استقال في 2007 بعدما مُني حزبه الليبرالي الديمقراطي بهزيمة مدوية في انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة العليا بالبرلمان الياباني).

ويتولى آبي منصبه الحالي منذ نهاية 2012، ليسجل بذلك رقماً قياسياً من حيث المكوث في السلطة رئيساً للوزراء في اليابان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us