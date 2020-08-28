وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في خطاب ألقاه مساء الخميس أمام حشد ضخم من المدعوين في حديقة البيت الأبيض، بـ"سحق" وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) بواسطة لقاح أكد أنه سيتم إنتاجه بحلول نهاية العام وستكون "مئات ملايين الجرعات منه متوافرة سريعاً".

وقال ترمب في خطاب أعلن فيه قبوله رسمياً ترشيح الحزب الجمهوري له لولاية رئاسية ثانية وخصص حيزاً منه للدفاع عن طريقة تعامل إدارته مع الوباء: "نحن نحشد العبقرية العلمية الأمريكية لإنتاج لقاح في وقت قياسي".

وأضاف في الخطاب الذي ألقاه في ختام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري "سننتج لقاحاً قبل نهاية العام، وربّما قبل ذلك".

سنحصل على لقاح آمن وفعال هذا العام، ومعاً سنسحق هذا الفيروس، ومئات ملايين الجرعات من هذا اللقاح ستكون متوافرة سريعاً - الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

وقال الرئيس رقم 45 للولايات المتحدة الذي لطالما قلل من خطورة الوباء وتوقع حتى أن يزول "بمعجزة" ما: "سنهزم الفيروس وسنضع حداً للوباء وسنخرج أقوى من أي وقت مضى".

وأودى وباء كورونا حتى الأآن بأرواح أكثر من 180 ألف شخص في الولايات المتحدة، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية المواطنين غير راضين عن الطريقة التي تعاملت بها إدارة ترمب مع هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة.

كذلك شن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في نفس الخطاب هجوماً شرساً على منافسه الديمقراطي في الانتخابات المقبلة جو بايدن، محذراً من أنّ نائب الرئيس السابق سيكون "مدمر العظمة الأمريكية" إذا انتُخب رئيساً.

وقال ترمب في خطاب قبوله رسمياً ترشيح الحزب الجمهوري له لولاية رئاسية ثانية إن "جو بايدن ليس منقذاً لروح أمريكا. إنّه مدمّر الوظائف في أمريكا، وإذا سنحت له الفرصة فسيكون مدمّر العظمة الأمريكية".

هذه الانتخابات ستقرر ما إذا كنا سننقذ الحلم الأمريكي أم سنسمح لأجندة اشتراكية بهدم مصيرنا العزيز - الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

واستهل ترمب الخطاب الذي ألقاه من منصة استُحدثت في حديقة البيت الأبيض التي اكتظت بنحو 1500 مدعو، بإعلان قبوله رسمياً خوض الانتخابات المقبلة مرشّحاً عن الحزب الجمهوري.

وقال: "الليلة، بقلب مفعم بالامتنان وبتفاؤل لا حدود له، أقبل هذا الترشيح لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

واعتبر ترمب أنّ استحقاق 3 من نوفمبر/تشرين الثاني سيكون "أهم انتخابات في تاريخ الولايات المتحدة"، مؤكداً أنه في حال فوزه بولاية ثانية "سيعيد بناء أقوى اقتصاد في التاريخ".