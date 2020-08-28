سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 28 أغسطس/آب 2020
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خلاصات من TRT عربي: 28 أغسطس/آب 2020
أعلن الجيش الليبي الخميس أن مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر خرقت اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد / AA
28 أغسطس 2020

أهم الأحداث:

الجيش الليبي ينتظر الأوامر للرد على خرق الهدنة في سرت، ووزير الدفاع التركي يؤكد أن بلاده لن تسمح باغتصاب قطرة واحدة من مياهها.

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    الجيش الليبي ينتظر الأوامر للرد على خرق الهدنة في سرت

    أعلن الجيش الليبي الخميس، أن مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر خرقت اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد. جاء ذلك وفق بيان لـ"غرفة عمليات سرت والجفرة" التابعة للجيش الليبي، عبر صفحتها على موقع فيسبوك. [TRT عربي ]

    وأفاد البيان بـ"محاولة عصابات الكرامة الإرهابية وجماعات الفاغنر (الروسية) التابعة لها، استهداف قواتنا الباسلة بأكثر من 12 صاروخ غراد". [TRT عربي ]

    وفي وقت سابق الخميس، حذرت الحكومة الليبية مليشيا حفتر، من استمرار الاعتداءات والجرائم في مدينتي سرت (شمال) وتراغن (جنوب غرب). وقالت الحكومة في بيان إنها "لن تقف مكتوفة الأيدي، ولن تفرّط في واجباتها تجاه حماية الشعب الليبي والسعي للانتقال به سلمياً إلى مرحلة أكثر استقراراً". [الأناضول ]

    وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأحد باغتصاب قطرة من مياهنا

    أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الخميس، أن بلاده باتت فاعلاً حقيقياً على الساحة الدولية، وأن على الجميع أن يدرك ذلك. وقال أقار في تصريحات أدلى بها خلال استضافته في اجتماع محرري وكالة الأناضول، إن تركيا لا تطمع في أراضي وبحار أي دولة، مضيفاً: "لن نسمح لأحد باغتصاب قطرة واحدة من مياهنا". [TRT عربي ]

    وأوضح أن إخطار نافتكس الأخير أطلقته تركيا لدواعٍ أمنية تتعلق بتدريبات قواتها البحرية في منطقة إسكندرون. [TRT عربي ]

    كما حذر من اختبار قوة تركيا، مشدداً على أن بلاده مصممة على صون حقوقها وحماية مصالحها. وأبدى أقار استغرابه من منح جزيرة ميس مناطق صلاحية بحرية بمساحة 40 ألف كيلومتر مربع، وهي تبعد عن تركيا كيلومترين فقط وعن اليونان نحو 600 كلم. [الأناضول ]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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