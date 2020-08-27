كشفت تحقيق أجرته شبكة BBC البريطانية، عن أدلة جديدة حول مقتل 26 طالباً أعزل بطائرة إماراتية مسيرة في طرابلس في يناير/كانون الثاني 2020، وأن الإمارات نشرت طائرات مسيرة وطائرات عسكرية أخرى لدعم الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، وأن مصر تسمح للإمارات باستخدام قواعد جوية قريبة من الحدود الليبية.

ويعود الحادث إلى 4 يناير/كانون الثاني الماضي، حين أطلقت طائرة مسيرة إماراتية صينية الصنع صاروخاً علىالكلية العسكرية في العاصمة طرابلس، بينما كانت قوات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر تحاصر المدينة. وقد نفت هذه القوات مسؤوليتها عن الهجوم، زاعمة أن القصف كان محلياً.

ووجد التحقيق الذي أجراه قسم BBC إفريقيا أدلة على إصابة الطلاب العسكريين بصاروخ جو-أرض صيني الصنع يعرف باسم Blue Arrow 7 (أي السهم الأزرق 7)، أطلقته طائرة مسيرة تسمى (وينغ لوونغ 2) Wing Loong II. كما وجد أدلة على أن طائرات وينغ لوونغ 2 كانت تعمل فقط من قاعدة جوية ليبية واحدة -هي الخادم- وقت الغارة، وأن الإمارات زودت الطائرات المسيرة التي كانت متمركزة هناك وشغَّلتها.

وكشف التحقيق أيضاً أن سجل أسلحة يبين أن الإمارات اشترت 15 طائرة مسيرة من طراز وينغ لوونغ 2 و350 صاروخاً من نوع السهم الأزرق 7 عام 2017.

وفيما يتعلق بتورُّط مصر في الأزمة الليبية، وجد تحقيق BBC أدلة جديدة على أنها تسمح للإمارات باستخدام القواعد الجوية العسكرية المصرية القريبة من الحدود الليبية. إذ تبين أنه في فبراير/شباط 2020، نقلت طائرات وينغ لوونغ 2 المتمركزة في ليبيا عبر الحدود إلى مصر، إلى قاعدة جوية بالقرب من سيوة في الصحراء الغربية المصرية.

وأوضحت BBC أن تحقيقها الذي استمر ثلاثة أشهر، "اعتمد على أدلة فيديو لإعادة بناء الصاروخ الذي قتل الطلاب العسكريين في طرابلس، بالإضافة إلى صور الأقمار الصناعية لتأكيد وجود طائرات من دون طيار من طراز وينغ لوونغ في القواعد الجوية الليبية، وتتبُّع هذه الطائرات من دون طيار وهي تقطع الحدود إلى مصر كما يبدو".

وأشارت إلى أن فريق التحقيق حلل أيضاً بيانات الرحلات التي سجلها الرادار لتأكيد حركة طائرات الشحن بين الإمارات وقاعدة سيدي براني الجوية العسكرية في غرب مصر.