أجرى مهندسون أتراك الخميس، تجربة إشعال الغاز الطبيعي المكتشف مؤخراً في البحر الأسود.

ونشر وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز في تغريدة عبر تويتر، مشاهد من الاختبار.

وقال: "مهندسونا يشعلون عينة من الغاز الطبيعي المكتشف حديثاً في حقل صقاريا بالبحر الأسود، بغرض التجربة".

والجمعة، زف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لشعبه، بشرى اكتشاف سفينة "الفاتح" للتنقيب 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الأسود شمالي البلاد.

وقدر الوزير دونماز القيمة الاقتصادية لاحتياطي الغاز المكتشف في البحر الأسود بنحو 65 مليار دولار.