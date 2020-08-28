سياسة
1 دقيقة قراءة
شاهد | تركيا تجري تجربة إشعال الغاز الطبيعي المكتشف مؤخراً
أجرى مهندسون أتراك الخميس، تجربة إشعال الغاز الطبيعي المكتشف مؤخراً في البحر الأسود. ونشر وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي مشاهد من الاختبار.
شاهد | تركيا تجري تجربة إشعال الغاز الطبيعي المكتشف مؤخراً
مهندسون أتراك يجرون تجربة إشعال الغاز الطبيعي المكتشف مؤخراً في البحر الأسود / AA
28 أغسطس 2020

أجرى مهندسون أتراك الخميس، تجربة إشعال الغاز الطبيعي المكتشف مؤخراً في البحر الأسود.

ونشر وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز في تغريدة عبر تويتر، مشاهد من الاختبار.

وقال: "مهندسونا يشعلون عينة من الغاز الطبيعي المكتشف حديثاً في حقل صقاريا بالبحر الأسود، بغرض التجربة".

والجمعة، زف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لشعبه، بشرى اكتشاف سفينة "الفاتح" للتنقيب 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الأسود شمالي البلاد.

وقدر الوزير دونماز القيمة الاقتصادية لاحتياطي الغاز المكتشف في البحر الأسود بنحو 65 مليار دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us