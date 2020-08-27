لم يكن نزوله بين الناس بعد يومين من أكبر كارثة تحل بالبلاد منذ عقود، مجرد تعاطف مع صديق أو حليف، بل كان تجوُّله بينهم والحديث معهم والقرب منهم يوحي ضمنياً بأن الرجل في بلده أو في أحد مستعمرات بلاده.

كان وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى بيروت محملاً ببعض التغريدات باللغة العربية من قبيل "لبنان ليس وحيداً" وغيرها من العبارات، ومحاطاً ببعض من يتقنون لغته ويطالبون بعودة استعماره لبلادهم، مؤذناً بعودة فرنسا كلاعب رئيسي في لبنان بعد سنوات من الغياب.

ومع إعلان الإيلزيه عن زيارة جديدة لماكرون إلى بيروت، بالتزامن مع مشاركة بلاده في التحقيق حول حادثة المرفأ، يريد الرئيس الفرنسي الحالم فتح صفحة جديدة في لبنان، من أجل قدم أكبر تعيد تاريخ بلاده في المنطقة، إذ يذهب هذه المرة محملاً بخارطة طريق جديدة قد تغير النظام السياسي هناك.

خارطة "ماكرون"

كشفت وكالة رويترز عن خارطة طريق وضعها الرئيس الفرنسي للساسة اللبنانيين، تتناول إصلاحات سياسية واقتصادية ضرورية من أجل السماح بتدفُّق المساعدات الأجنبية وإنقاذ البلد من أزمات عديدة، منها الانهيار الاقتصادي.

ونقلاً عن مصدر سياسي لبناني، قالت الوكالة إن السفير الفرنسي لدى بيروت سلَّم "ورقة الأفكار" التي جاءت في صفحتين، فيما أفاد مصدر دبلوماسي في قصر الإليزيه بأنه لم يجرِ تسليم أي وثيقة للأطراف اللبنانية. ورفض مسؤول بوزارة الخارجية الفرنسية التعليق.

وتشمل الإصلاحات الضرورية الواردة في الوثيقة حسب رويترز، تدقيقاً لحسابات البنك المركزي وتشكيل حكومة مؤقتة قادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون عام.

وتقول الورقة الفرنسية إن "الأولوية ينبغي أن تكون تشكيل حكومة سريعاً لتفادي فراغ في السلطة، ما من شأنه أن يغرق لبنان أكثر في الأزمة التي يعانيها".

وتتناول الورقة أربعة قطاعات أخرى بحاجة إلى عناية عاجلة، وهي المساعدة الإنسانية وتعامل السلطات مع جائحة كورونا وإعادة الإعمار بعد انفجار مرفأ بيروت والإصلاحات السياسية والاقتصادية وانتخابات برلمانية تشريعية.

كما دعت الورقة إلى إحراز تقدم في محادثات صندوق النقد الدولي، وإشراف الأمم المتحدة على أموال المساعدات الإنسانية الدولية التي تُعهِّد بتقديمها للبنان في الأسابيع الأخيرة، فضلاً عن إجراء تحقيق محايد في سبب انفجار كميات هائلة من المواد شديدة الانفجار والمخزنة بشكل غير آمن في الميناء لسنوات.

وتشدد ورقة الأفكار الفرنسية على ضرورة إجراء تدقيق فوري وكامل في الماليات العامة وإصلاح قطاع الكهرباء الذي يستنزف الأموال العامة بينما يفشل في توفير كهرباء كافية.

وأضافت أنه يتعين على البرلمان سن القوانين اللازمة لإحداث التغيير في الفترة الانتقالية. وجاء في الورقة: "ينبغي على كل الكتل أن تصوِّت على هذه الإجراءات لكي يتسنى للحكومة الجديدة إقرارها في الأشهر المقبلة".

شبح المستعمر

تشير الورقة الفرنسية التي نقلتها رويترز، إلى أن باريس ستلعب دوراً رئيسياً في إعادة بناء مرفأ بيروت وتعزيز الرعاية الصحية وإرسال فرق من وزارة الخزانة والبنك المركزي لدعم التدقيق المالي والمساعدة في تنظيم الانتخابات البرلمانية المبكرة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي.

وهو ما يعني أن خارطة الطريق ستعمق دور فرنسا في لبنان، الذي كان مستعمرة فرنسية، إذ أكد مصدر سياسي لبناني لرويترز أن ماكرون أجرى منذ زيارته بعد انفجار المرفأ عدة مكالمات هاتفية مع قادة سياسيين لتمرير هذه المقترحات، على أن تكون عودته في أول الشهر القادم تحمل نتائج ملموسة.

مثل هذه التصرفات ليست جديدة على فرنسا في لبنان، إذ تتفاخر باريس في مواقعها الرسمية بأن الفرنكوفونية لا تزال حيّة في لبنان، على الرغم من الانتشار المتنامي للغة الإنجليزية في المحيط الاقتصادي والإعلامي والتعايش المتزايد للغتين في الميدان التعليمي، كما تؤكد على أن ترويج اللغة الفرنسية في لبنان ضرورة استراتيجية.

وتسعى سياسة التعاون والتنمية التي تنتهجها في لبنان لتحقيق الأهداف الرئيسية الخمسة، وهي تعزيز سيادة القانون وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة والتراث والتعاون الجامعي والبحوث والتبادل الثقافي والنقاش الفكري.

ويؤدي المعهد الفرنسي للشرق الأدنى الذي نُقل إلى بيروت في 2011، دوراً بارزاً بمجال البحوث ونشر المعارف في المنطقة بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية.

دور فرنسا السياسي، يؤكده كلام وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لمحطة RTL المحلية، إذ قال إن لبنان يواجه خطر الزوال، بسبب تقاعس النخبة السياسية التي يتعين عليها تشكيل حكومة جديدة سريعاً لتنفيذ إصلاحات ضرورية للبلاد.

وأضاف لو دريان: "لن يوقِّع المجتمع الدولي شيكاً على بياض إذا لم تنفذ (السلطات) الإصلاحات. عليهم تنفيذها سريعاً... لأن الخطر اليوم هو زوال لبنان".

وقال لو دريان: "على السلطات اللبنانية أن تنهض بمسؤولياتها. إنهم مدربون ومؤهلون، لكنهم أجمعوا فيما بينهم على التقاعس، وهذا لم يعد ممكناً. أبلغهم الرئيس بذلك عندما ذهب في 6 أغسطس/آب، وسيكرره عندما يكون في بيروت يوم الثلاثاء".

ومع تكثيف الزيارات الرسمية للبنان من قِبل الساسة الفرنسيين، وعرض مقرتحات لتغيير النظام السياسي والاقتصادي، ومع كل الترحيب الذي تتلقاه باريس من رئيس الجمهورية اللبناني ميشيل عون وأنصاره بسبب خلفيته المارونية وارتباطها بفرنسا، أصبح واضحاً أن دوراً متجدداً تريد أن تلعبه باريس في لبنان من خلال انفجار مرفأ بيروت.