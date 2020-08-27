سياسة
2 دقيقة قراءة
قادة الانقلاب بمالي يطلقون سراح الرئيس المعزول إبراهيم كيتا
قال جبريلا مايجا المتحدث باسم المجلس العسكري في مالي الخميس، إن قادة الانقلاب أطلقوا سراح الرئيس المعزول إبراهيم أبو بكر كيتا. ويأتي الإفراج عن كيتا ضمن مطالب شركاء مالي الدوليين، بما فيهم فرنسا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
قادة الانقلاب بمالي يطلقون سراح الرئيس المعزول إبراهيم كيتا
قادة الانقلاب في مالي يطلقون سراح الرئيس المعزول إبراهيم كيتا / Reuters
27 أغسطس 2020

قال جبريلا مايجا المتحدث باسم المجلس العسكري في مالي الخميس، إن قادة الانقلاب أطلقوا سراح الرئيس المعزول إبراهيم أبو بكر كيتا.

وتسيطر مجموعة من ضباط الجيش يطلقون على أنفسهم اسم (اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب) على مقاليد الأمور في مالي منذ 18 أغسطس/آب، عندما احتجز جنود متمردون كيتا تحت تهديد السلاح وأجبروه على الاستقالة، بعد أشهر من احتجاجات شعبية بدأت بإلغاء انتخابات برلمانية تقول المعارضة إنها شهدت تزويراً، ولاحقاً تطورت الاحتجاجات للمطالبة برحيل الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.

ويأتي الإفراج عن كيتا ضمن مطالب شركاء مالي الدوليين، بما فيهم فرنسا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، التي أرسلت وفداً إلى باماكو مطلع الأسبوع، للتفاوض مع قادة الانقلاب. كما التقى الوفد الرئيس المعزول أيضاً.

وذكر مايجا: "أطلق سراحه هذا الصباح، وأعيد إلى منزله"، من دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.

ولم يتسنَّ التأكد من مكان وجود كيتا. وقال أحد السكان الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن منزل كيتا في باماكو بدا مهجوراً ظهر اليوم، من دون أي مؤشر على الوجود الأمني المعتاد بالخارج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us