أعلنت القيادة الفلسطينية الخميس، أنها تجري اتصالات مكثفة مع مختلف الدول العربية لمنع إقامة علاقات تطبيعية مع إسرائيل.

وقال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في مؤتمر صحفي عقده في مقر هيئة الإذاعة والتليفزيون الرسمية برام الله: "طلبنا من دولة الإمارات العربية المتحدة إعادة النظر في قرار التطبيع مع إسرائيل، والتراجع عنه".

وأكد عريقات أن قرار الإمارات "مخالف للإجماع العربي". وقال إن أبو ظبي قطعت علاقاتها مع فلسطين منذ عام 2011، مضيفاً: "يبدو أن ذلك تم في حينه، من أجل هذا اليوم (التطبيع)".

وأضاف: "عنوان الاتفاق ليس فلسطين، بل محاور إقليمية، ولن نكون قرابين لخدمة هذا المحور أو ذاك، فلسطين والقدس أهم من كل العواصم العربية".

وتساءل: "تعقد جامعة الدول العربية اجتماعاً في سبتمبر/أيلول القادم، ما العمل مع دولة تخرق الإجماع العربي المتمثل في التمسك بمبادرة السلام العربية؟"، في إشارة إلى الإمارات.

حماس.. التطبيع طعنة في الظهر

من جانبه اعتبر إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الخميس، أن اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل "طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني".

وقال هنية في لقاء صحفي مع الإعلام التركي بمدينة إسطنبول، إن "اتفاقية التطبيع الإماراتية طعنة بظهر الشعب الفلسطيني، وتأتي في ظل تحالف إقليمي في المنطقة تقوده إسرائيل".

وأضاف: "من المؤلم أن دولاً عربية تتماشى مع صفقة القرن الأمريكية بهدف إخراج القضية والشعب الفلسطيني من المعادلة، والفلسطينيون داخل فلسطين وخارجها يرفضون تطبيع الإمارات".

وحذر من أن اتفاق الإمارات "سيكون جسراً لمرور مزيد من التطبيع مع إسرائيل"، وذهب إلى أن اتفاقية التطبيع "تحمل مخاطر كبيرة على القضية الفلسطينية، وهي أنها تأتي في إطار صفقة القرن".

وأضاف: "الاتفاقية لم تمنع استمرار خطة الضم والتهويد، كما أنها تأتي في ظل تحالف إقليمي في المنطقة تكون فيه إسرائيل جزءاً رئيسياً في هذا التحالف، وهو تخطٍّ لمحاولات إدماجها بالمنطقة، بل قيادتها لها".

وشدد على أن الهدف من هذه الاتفاقية "تشكيل تحالف في المنطقة من أهدافه مثلاً محاصرة الدور التركي في المنطقة. الفلسطينيون داخل فلسطين وخارجها يرفضون الاتفاقية، ونحذر من أنها ستكون جسراً لمرور مزيد من التطبيع".

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/آب الجاري إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما. وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، فاعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967، وتطالب بأن تعتمد أي عملية تطبيع للعلاقات على مبدأ "الأرض مقابل السلام"، المنصوص عليها في المبادرة العربية لعام 2002، لا على قاعدة "السلام مقابل السلام"، التي تنادي بها إسرائيل حالياً. واستعرض أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الممارسات الإسرائيلية في مدينة القدس.