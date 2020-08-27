أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، ضرورة حل النزاع القائم في شرقي البحر المتوسط، عبر "روح التضامن" ضمن الحلف.

وأضاف في تصريحات أدلى بها قبيل لقائه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن التوتر القائم شرقي المتوسط يولّد القلق لدى الجميع. ورحّب ستولتنبرغ بجهود ألمانيا لتخفيض التوتر في المنطقة.

وتابع: "يجب حل هذه الأزمة ضمن صفوف الحلف (ناتو) وعبر روح التضامن ووفق القانون الدولي."

وأشار إلى أن اللجوء إلى الحوار وتخفيض التوتر سيكون لصالح الجميع.

أنقرة.. دعم دائم للحوار

في سياق متصل قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار مخاطباً اليونان الخميس: "إذا انتهكتم حدودنا فردّنا معروف"، مؤكداً أن بلاده تدعم الحوار دائماً.

جاء ذلك في تصريح أدلى به خلال استضافته في اجتماع محرري الأناضول بمقر الوكالة في العاصمة أنقرة.

وأفاد أقار خلال اللقاء بأن تركيا منفتحة على الحوار لحل المشكلات العالقة في بحر إيجه، وأنها تريد السلام والرخاء، ولكنها في الوقت نفسه لا تفرط في حقوقها.

وأوضح أن حل المشكلات العالقة بين تركيا واليونان يكون باللقاء والحوار لا باللجوء إلى فرنسا والاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "إذا اتخذ المسؤولون اليونانيون قراراً إيجابياً خلال الأيام القادمة، فسنكون سعداء باستضافتهم".

كما أكد أن بلاده لن تسمح باغتصاب قطرة واحدة من مياهها الإقليمية.

وتواصل اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الشطر اليوناني من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة، في ما يخصّ مناطق الصلاحية البحرية شرقي المتوسط.

ويترافق مع ذلك عدم تعامل تلك الدول بإيجابية مع عرض تركيا التفاوض حول المسائل المتعلقة بشرقي المتوسط وبحر إيجه، وإنجاز حلول عادلة للمشكلات.

وتؤكد تركيا موقفها الحازم حيال اتخاذ تدابيرها ضد الخطوات الأحادية، وفي هذا الإطار تُجري أنشطة مسح وتنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط في جرفها القاري، وفي المناطق المرخصة لجمهورية شمال قبرص التركية.