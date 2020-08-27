سياسة
3 دقيقة قراءة
متهَم بذمّ السلطة.. إدانات واسعة لاعتقال فنان فلسطيني
أدانت مؤسسات حقوقية وشخصيات سياسية استمرار اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية للصحفي والفنان الفلسطيني عبد الرحمن ظاهر لـ11 يوماً متتالية، بتهمة "الذمّ الواقع على السلطة العامة".
متهَم بذمّ السلطة.. إدانات واسعة لاعتقال فنان فلسطيني
الصحفي والفنان الفلسطيني عبد الرحمن ظاهر المعتقل لدى أجهزة الأمن الفلسطينية بتهمة ذم السلطة / وسائل التواصل
27 أغسطس 2020

يستمرّ جهاز الأمن الوقائي في اعتقال الصحفي والفنان الكوميدي الفلسطيني عبد الرحمن ظاهر (38 عاماً) لليوم الحادي عشر على التوالي، بعد رفض محكمة صلح نابلس شمالي الضفة الغربية، طلب إخلاء سبيل آخر للإفراج عنه، قدّمه محامي الدفاع الأربعاء.

وكانت محكمة صلح نابلس مددت اعتقال ظاهر أسبوعاً يبدأ الثلاثاء بتهمة الذم الواقع على السلطة العامة، لاستكمال إجراءات التحقيق حسب ما جاء في طلب النيابة العامة المقدم للمحكمة.

وقالت رشا السايح زوجة الصحفي المعتقل، لـTRT عربي، إن "الأمن الوقائي رفض السماح لها بزيارة زوجها أو الحديث معه في المحكمة والسلام عليه، على الرغم من سماح القاضي بذلك".

وأشارت مجموعة "محامون من أجل العدالة" إلى أن "توقيف الظاهر تعسفي، وهو استمرار لنهج الملاحقة غير المبررة التي تستهدف إقصاء الناشطين والصحفيين ومصادرة حقهم في التعبير عن الرأي والانتقاد المشروع".

من جانبه قال محامي الدفاع مهند كراجة مسؤول مجموعة "محامون من أجل العدالة" لـTRT عربي، إنه "راجع النيابة العامة ظهر الثلاثاء، إلا أن النيابة العامة أفهمته أنها بصدد رفع طلب تمديد التوقيف للمحكمة، وفي تلك الأثناء جرى التحقيق مع ظاهر، وقررت المحكمة بالنتيجة تمديد توقيفه المدة المطلوبة".

إدانات واسعة

وأدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين استمرار اعتقال الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية الناشطين، داعيةً في بيان لها وصل إلى TRT عربي نسخة منه، "إلى الإفراج الفوري عن عبد الرحمن الظاهر والناشط نزار بنات (الذي أفرجت عنه السلطة الأربعاء) ووقف جميع أشكال الملاحقة لكل الأصوات الرافضة للفساد ورموزه".

كما دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الحكومة الفلسطينية إلى تحمل الانتقاد واحترام الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير.

وأبدى النائب بالمجلس التشريعي حسن خريشة تخوفه على حياة النشطاء المعتلقين، فيما عدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الاعتقال تعدياً على حقوق الإنسان.

واعتقل جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني عبد الرحمن ظاهر في 17 أغسطس/آب، من أمام جامعة النجاح في مدينة نابلس، حيث يعمل موظفاً في مركز الإعلام، وحُوّل ملفه إلى اللجنة الأمنية المشتركة التي تضم ممثلاً عن كل من الأجهزة الأمن.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us