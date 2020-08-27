قال حامي آقصوي، متحدث وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، إن أي محاولة تسعى لإقصاء تركيا والقبارصة الأتراك خارج شرق المتوسط ستكون نهايتها الخسران.

جاء ذلك في بيان صادر عن المسؤول التركي رداً على سؤال حول نزول طائرات عسكرية فرنسية في إدارة جنوب قبرص.

وأضاف آقصوي: "نزول الطائرات العسكرية الفرنسية في جزيرة إدارة جنوب قبرص، بذريعة المناورات العسكرية (26-28 أغسطس) مع إدارة جنوب قبرص واليونان وإيطاليا، وبقاؤها هناك بشكل مؤقت أو دائم، يتعارض مع اتفاقيات عام 1960".

وتابع: "فرنسا التي ليست ضامناً لجزيرة قبرص، بهذا التصرف، تشجع الثنائي (إدارة جنوب قبرص واليونان) المسؤول عن التوترات القائمة في شرق المتوسط، على تصعيد التوتر بشكل خطير".

وأضاف: "مجدداً نذكّر بأن أي محاولة تسعى لإقصاء تركيا والقبارصة الأتراك خارج شرق المتوسط سيكون مصيرها الخسران".

وتواصل اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع إدارة جنوب قبرص وبعض بلدان المنطقة، بخصوص مناطق الصلاحية البحرية، فضلاً عن عدم تعاملها بإيجابية مع عرض تركيا للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرقي المتوسط، وبحر إيجه، وإيجاد حلول عادلة للمشكلات.

فيما تجدد تركيا موقفها الحازم حيال اتخاذ تدابيرها ضد الخطوات الأحادية.