سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 27 أغسطس/آب 2020
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خلاصات من TRT عربي: 27 أغسطس/آب 2020
أردوغان يؤكد عزم تركيا على نيل حقوقها في البحار الثلاثة / AA
27 أغسطس 2020

أهم الأحداث:

أردوغان يؤكد عزم تركيا على نيل حقوقها في البحار الثلاثة، وجيمس جيفري يبحث الملف السوري مع المسؤولين الأتراك في أنقرة.

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          أردوغان: عازمون على نيل حقوقنا في البحار الثلاثة

          قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان الأربعاء، إن بلاده عازمة على نيل حقوقها في البحار المتوسط وإيجه والأسود، وأضاف أردوغان: "كما أننا لا نطمع في أراضي وسيادة ومصالح الغير فإننا لن نتهاون مع من يستهدف أراضينا وسيادتنا". [TRT عربي]

          بدوره ندّد رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، بالمناورات العسكرية المشتركة بين إدارة قبرص الجنوبية اليونانية واليونان وفرنسا وإيطاليا، قبالة سواحل الجزيرة القبرصية. ووصف المناورات بأنها "خاطئة ومخالفة للقانون الدولي". [TRT عربي]

            جيمس جيفري يبحث الملف السوري مع المسؤولين الأتراك في أنقرة

            وصل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري إلى العاصمة التركية أنقرة الأربعاء، لإجراء مباحثات رسمية مع مسؤولين بالبلاد، وأكد جيفري أن تركيا "لاعب محوري" في حل الأزمة السورية، وهي في واجهة التهديدات القادمة من سوريا. [TRT عربي]

            وقال لدى وصوله في تصريحات للصحفيين، إنه قدم من جنيف، وإنه توجد "تطورات مثيرة" في ما يتعلق بالملف السوري، معتبراً أن اجتماع الجولة الثالثة للجنة مناقشة "الدستور السوري"، المقامة في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، كان "بداية إيجابية". [TRT عربي]

              مصدر:TRT عربي - وكالات
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