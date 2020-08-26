أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء، موافقة إيران على إتاحة الوصول إلى موقعين يشتبه في تخزينهما أو استخدامهما مواد نووية غير معلن عنها.

وقالت المنظمة (مقرها فيينا) في بيان مشترك مع طهران، إن إيران "أتاحت للوكالة طوعاً الوصول إلى الموقعين المحددين من جانبها، وتسهيل أنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة بهذا الشأن"، حسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وأضافت أنه جرى الاتفاق مع طهران على مواعيد عمليات التفتيش، من دون تحديد الموعد المحدد لبدء تلك العمليات.

وجاء الإعلان عن الموقف الإيراني بينما كان المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، في طريقه إلى منزله في فيينا بعد زيارته الأولى لطهران منذ توليه المنصب في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ومن شأن عمليات التفتيش أن تحسم المأزق المستمر منذ شهور بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قالت الوكالة الدولية إنها تحققت من "تركيب طهران أو بدئها تركيب 56 جهازاً للطرد المركزي".

وتطالب طهران الأطراف الأوروبية الموقِّعة على الاتفاق النووي، بالتحرك لحمايته من العقوبات الأمريكية، وذلك منذ انسحاب واشنطن منه في مايو/أيار 2018.

وبانسحابها، قررت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على إيران وشركات أجنبية لها صلات مع طهران، ما دفع بعض الشركات خصوصاً الأوروبية، إلى التخلي عن استثماراتها هناك.