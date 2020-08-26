سياسة
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حزب الله العراقي يهدد باستهداف رعايا أمريكا وإسرائيل والسعودية
هدد المسؤول الأمني بكتائب "حزب الله" العراقية أبو علي العسكري الأربعاء، باستهداف رعايا أمريكا وإسرائيل والسعودية ببلاده، قائلاً: "ليعلم الأمريكان والصهاينة وآل سلول (في إشارة إلى السعوديين) وأذنابهم، أن حزب الله والكتائب المتحالفة سيقاتلونكم".
حزب الله العراقي يهدد باستهداف رعايا أمريكا وإسرائيل والسعودية
حزب الله العراقي يهدد باستهداف رعايا أمريكا وإسرائيل والسعودية / AP
26 أغسطس 2020

هدد المسؤول الأمني في كتائب "حزب الله" العراقية أبو علي العسكري الأربعاء، باستهداف رعايا أمريكا وإسرائيل والسعودية في بلاده.

وقال العسكري في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "ليعلم الأمريكان والصهاينة وآل سلول (في إشارة إلى السعوديين) وأذنابهم، أن حزب الله والكتائب المتحالفة سيقاتلونكم كافة وفي كل الميادين".

وأضاف: "وتيقنوا أن قوى المحور موحدة وهدفها واحد، وستولون الأدبار بعون الله".

ومؤخراً ازدادت وتيرة الهجمات على مواقع أمريكية، منذ اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" العراقية أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.

ومنذ يوليو/تموز الماضي، بدأ مجهولون باستهداف أرتال شاحنات تحمل إمدادات للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بعبوات ناسفة وهجمات مسلحة.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران، بينها "حزب الله"، بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها الجنود الأمريكيون في العراق بين الحين والآخر.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي و2500 آخرين من التحالف الدولي في العراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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