سياسة
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روسيا: منفتحون على التعاون مع تركيا بإنتاج المروحيات
قال المدير العام لشركة "مروحيات روسيا" أندريه بوغينسكي، إن بلاده سلمت تركيا 3 حوامات من طراز Ka-32 مخصصة لإطفاء الحرائق، مبيّناً أن هذه الصفقة هي الخطوة الأولى لتعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال.
روسيا: منفتحون على التعاون مع تركيا بإنتاج المروحيات
أندريه بوغينسكي، المدير العام لشركة "مروحيات روسيا" التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية الروسية للصناعات الدفاعية / AA
26 أغسطس 2020

أعربت روسيا عن انفتاحها على التعاون مع تركيا في إنتاج الطائرات المروحية وتقنياتها.

جاء ذلك على لسان أندريه بوغينسكي المدير العام لشركة "مروحيات روسيا" التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية الروسية للصناعات الدفاعية.

وأشار بوغينسكي إلى تسليم بلاده 3 حوامات من طراز Ka-32 مخصصة لإطفاء الحرائق لتركيا.

وبيّن أن هذه الصفقة هي الخطوة الأولى لتعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال.

وأكد إمكانية التعاون بين أنقرة وموسكو في إنتاج الطائرات المروحية وتقنياتها، مشدداً على انفتاح بلاده على التعاون في هذا المجال.

يشار إلى أن تركيا أنهت استلام منظومة S-400 الدفاعية من روسيا بعد شرائها سنة 2017، على إثر تعثُّر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية "باتريوت" من الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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