قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن بلاده عازمة على نيل حقوقها في البحار المتوسط وإيجه والأسود.

جاء ذلك في خطاب ألقاه أردوغان خلال مراسم احتفال بالذكرى السنوية الـ949 للانتصار بمعركة ملاذكرد، بولاية موش جنوب شرقي تركيا.

وأضاف: "كما أننا لا نطمع في أراضي وسيادة ومصالح الغير فإننا لن نتهاون مع من يستهدف أراضينا وسيادتنا".

وتابع: "نريد أن يدرك الجميع بأن تركيا لم تعد دولة يختبر صبرها وحزمها وإمكاناتها وشجاعتها بعد اليوم".

وأردف أردوغان: "تركيا عازمة على تحصيل ما يحق لها الحصول عليه في البحار المتوسط وإيجه والأسود".

وزاد: "ندعو نظراءنا (في البحر المتوسط) للاتزان والابتعاد عن اتخاذ خطوات خاطئة تؤدي بهم إلى الزوال".

أردوغان، شدّد على أن بلاده لن تمنح الدول المتربصة بها الفرصة المناسبة.

وأكّد أن الجهات التي لا تستطيع حتى أن تكون وريثة لبيزنطة، تسند ظهرها اليوم إلى الأوروبيين وتسعى وراء الظلم والممارسات غير الشرعية والقرصنة.

ولفت إلى أن هذا الأمر إنما يدل على أن هذه الجهات لم تستخلص الدروس من التاريخ.

وقال: "نحن نفعل ما نقول ومستعدون لدفع الثمن، وكل من يريد مواجهتنا مدركاً الثمن الذي سيدفعه فليتفضل وإلا فلينسحب من أمامنا".